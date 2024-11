Ce soutien financier reflète la confiance envers la vision stratégique et les solutions innovantes de QScale.

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - QScale, une entreprise québécoise qui développe des centres informatiques écoresponsables, est fière d'annoncer la clôture d'une facilité de crédit de 170 millions de dollars (« la facilité »), avec une option supplémentaire non engagée pouvant atteindre 150 millions de dollars, portant la disponibilité totale potentielle à 320 millions de dollars. Cette facilité renforce la position financière de QScale, soutenant sa croissance continue et son engagement à offrir des solutions d'infrastructure de pointe pour l'intelligence artificielle (IA). Ce financement servira spécifiquement à développer les phases 3 et 4 du campus QScale Q01.

Campus Q01 - Lévis, Québec, Canada (Groupe CNW/QScale)

Le syndicat de prêteurs comprend Mouvement Desjardins, Banque Scotia et Exportation et développement Canada (EDC). Le Mouvement Desjardins agit à titre d'agent administratif, chef de file et teneur de livres pour cette facilité.

« Ce financement de 320 millions de dollars améliore notre capacité à accélérer notre croissance et à continuer de fournir des solutions d'infrastructure durables et innovantes pour répondre à la demande croissante en IA, » a déclaré Pierre Labbé, vice-président exécutif des finances chez QScale. « Nous apprécions profondément la confiance que nos partenaires financiers accordent à la stratégie à long terme de QScale, notamment alors que nous agrandissons notre campus Q01. »

Ce financement permettra à QScale d'étendre son infrastructure, répondant à la demande croissante pour des capacités de calcul avancées dans des secteurs tels que la recherche climatique, l'innovation en santé, les véhicules autonomes, les services financiers et la fabrication intelligente.

À propos de QScale

QScale est un leader dans le développement et l'exploitation d'infrastructures informatiques écoresponsables. En utilisant des énergies renouvelables et des technologies de refroidissement innovantes, QScale fournit des solutions évolutives pour l'intelligence artificielle qui minimisent l'impact environnemental tout en répondant aux besoins des tâches de calcul les plus exigeantes d'aujourd'hui.

QScale est une marque de commerce du Fonds QScale S.E.C.

