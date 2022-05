Mme Veilleux a bâti la division TI de Dropbox, en développant la première fonction TI stratégique et centralisée de l'organisation, permettant à celle-ci de croître et d'évoluer avant et après son introduction en bourse. Elle a également été l'une des principales dirigeantes de l'initiative qui a lancé le modèle de travail « Virtual First with Hubs » de Dropbox, donnant vie à son lieu de travail virtuel grâce à des solutions technologiques. Mme Veilleux a précédemment occupé plusieurs postes clés dans des entreprises technologiques multinationales telles qu'Apple, Salesforce, Mozilla et Franklin Templeton Investments.

« Je suis ravie de rejoindre QScale en tant que membre du conseil d'administration et d'aider l'entreprise à exécuter son plan à long terme, à accélérer sa croissance et à créer de la valeur pour les actionnaires. Je suis impatiente de contribuer au succès de cette entreprise à fort potentiel », a déclaré Mme Veilleux.

À propos de QScale

QScale développe des centres de traitement informatique écoresponsables pour des applications telles que le calcul intensif (high performance computing) et l'intelligence artificielle. Les infrastructures technologiques de QScale aident à répondre aux besoins informatiques croissants des entreprises mondiales tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs ESG.

Fondée en 2018, QScale connait une croissance rapide supportée par un financement de 195 M$ CA d'investisseurs privés et institutionnels de premier plan tels qu'Investissement Québec et Desjardins Capital pour la phase initiale de son campus Q01 (Lévis, Québec, Canada). Au terme de ses huit phases, ce premier campus représentera des investissements totaux de 867 M$ CA.

QScale est une marque de commerce du Fonds QScale S.E.C.

