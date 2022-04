Avant de se joindre à QScale, M. Labbé était le chef de la direction financière d'IMV Inc. (NASDAQ/TSX) au cours des cinq dernières années et, il a été auparavant chef de la direction financière et secrétaire corporatif de LeddarTech Inc. et de Medicago Inc. (TSX). Il a plus de 30 ans d'expérience dans des rôles de direction en finances dans divers secteurs. Il est également administrateur indépendant d'Osisko Gold Royalties Ltd. (NYSE/TSX). M. Labbé, dans son rôle d'agent financier principal, a participé à de nombreux plans de financement stratégique et à des fusions et acquisitions totalisant des transactions de plus d'un milliard de dollars. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, des Comptables professionnels agréés du Canada et de l'Institut des administrateurs de sociétés.