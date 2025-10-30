QS veut abaisser le droit de vote à 16 ans

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Alors que nous célébrons les 30 ans du référendum de 1995, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, annonce que sa formation politique baisserait le droit de vote à 16 ans dès son arrivée au pouvoir. Avec la montée de l'appui à la souveraineté chez les jeunes, Mme Ghazal souhaite permettre à une plus grande proportion d'entre eux de s'exprimer à l'occasion d'un référendum sur la constitution du Québec indépendant, dans un premier mandat d'un gouvernement solidaire.

« Je veux que l'élection de 2026 soit la dernière où les 16-17 ans ne pourront pas voter. Advenant l'élection d'un gouvernement solidaire, il faut que les jeunes puissent se mobiliser en masse pour voter à un référendum pour la constitution d'un Québec indépendant. C'est de leur avenir qu'il est question, ils ont le droit d'avoir voix au chapitre. L'Angleterre, l'Autriche, et beaucoup d'autres pays ont brisé le tabou du vote à 16 ans. Non seulement les jeunes sont assez matures pour s'exprimer, ça aurait un effet bénéfique sur leur éducation et leur participation politique », a déclaré Ruba Ghazal.

Notons qu'en Autriche, où l'âge légal pour voter a été abaissé à 16 ans en 2007, plusieurs recherches démontrent que le taux de participation des jeunes de 16-17 ans est plus élevé que pour les nouveaux électeurs plus âgés.

Augmenter l'implication des jeunes

Mme Ghazal fait également le pari qu'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans ferait augmenter l'intérêt et le taux de participation des jeunes aux élections, particulièrement dans l'éventualité d'un scrutin sur l'indépendance du Québec.

« J'ai marché samedi dernier avec des jeunes pour l'indépendance du Québec. C'est pas compliqué, les jeunes ont soif d'un Québec indépendant et veulent participer pleinement à fonder un pays inclusif et ouvert sur le monde ! Donnons-leur les moyens de leurs ambitions en leur permettant de s'impliquer pleinement dans leur avenir. Comme disait Jacques Parizeau en référence à l'engouement indépendantiste de la jeunesse: "tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays" », a conclu Mme Ghazal, qui rappelle l'importance d'inclure la jeunesse dans le projet indépendantiste dans son livre Les Gens du pays viennent aussi d'ailleurs, qui paraîtra le 5 novembre prochain.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

