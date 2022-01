QS demande des N95 pour tout le monde

Montréal, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la 5e vague infecte de plus en plus de Québécois et de Québécoises, Gabriel Nadeau-Dubois demande à François Legault de rendre accessibles des masques N95 à bas prix aux Québécois et Québécoises, afin d'assurer une meilleure protection contre la COVID-19.

« Dans les dernières semaines, François Legault est en mode punition. Nous, à Québec solidaire, on propose des solutions pour se sortir de la 5e vague. C'est pourquoi nous demandons que les masques N95 soient accessibles à tout le monde. Hier, le premier ministre affirmait que le Québec était au pic de la crise. Il est donc temps de passer à un niveau supérieur concernant le matériel de protection », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

En priorité, le gouvernement doit rendre les masques N95 accessibles à tous les employés de l'État en contact avec le public, notamment les travailleurs et travailleuses de la santé, des services sociaux, des écoles et des CPE. Dans un second temps, le gouvernement doit s'assurer que ces masques soient disponibles dans toutes les pharmacies du Québec à bas prix, pour que le reste de la population puisse s'en procurer rapidement.

« Comme employeur, il est de la responsabilité du gouvernement d'offrir l'option des masques N95 à ses employés les plus à risques. Des travailleurs et des travailleuses de plusieurs milieux en réclament depuis des mois, pourquoi les priver d'une meilleure protection alors qu'ils sont au front ? », questionne Gabriel Nadeau-Dubois.

Un rattrapage nécessaire

Dans les derniers jours, le gouvernement américain a annoncé son intention de distribuer gratuitement des masques N95 à l'ensemble de la population. Le 23 décembre dernier, le Manitoba annonçait une intention similaire et l'Ontario en a envoyé plus de 9 millions dans ses écoles. Au Québec comme ailleurs, les experts s'entendent pour dire que le N95 offre une protection supérieure, voilà pourquoi il faut le rendre accessible, tout comme les informations nécessaires pour le porter de manière optimale et sécuritaire.

« Au Québec, on en produit des masques N95 ! Medicom à Montréal vient d'annoncer des nouvelles embauches pour augmenter sa production, voilà une belle occasion de faire une pierre deux coups et d'encourager l'achat local. Mieux protéger la population, c'est payant, ça permet d'éviter de futures hospitalisations évitables et bien coûteuses ! », souligne le porte-parole de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]