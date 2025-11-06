TAIPEI, le 6 nov. 2025 /CNW/ - QNAP® Systems, Inc, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le TL-R6020Sep-RP, un JBOD 4U 60 baies SAS/SATA haute densité conçu pour accroître la capacité tout en limitant les coûts et l'espace en rack. Offrant un stockage à l'échelle du pétaoctet, le TL-R6020Sep-RP permet aux entreprises d'optimiser l'utilisation de l'espace, de simplifier l'évolutivité et d'assurer un archivage fiable des données à long terme pour des applications telles que les données froides, la vidéosurveillance, les données volumineuses et les archives médiatiques.

Solution d’extension de stockage SAS/SATA QNAP 4U à 60 baies – Obtenez une capacité de l’ordre du pétaoctet avec un minimum d’espace de rack et de coût.

Le TL-R6020Sep-RP fournit quatre ports Mini-SAS HD (SFF-8644) à haut débit avec une bande passante SAS 12 Go/s et la technologie Broadcom® SAS DataBolt™ pour l'optimisation de la bande passante. Grâce à sa conception redondante à double chemin, l'exploitation du système se poursuit sans interruption, même en cas de défaillance d'un câble. En prenant en charge le chaînage en guirlande jusqu'à quatre* boîtiers (240 disques au total), le TL-R6020Sep-RP permet une extension de capacité jusqu'à 4 Po** de stockage brut. En ajoutant des cartes d'extension SAS au NAS et en connectant le JBOD à 60 baies, les utilisateurs peuvent répartir les charges de bande passante des grandes baies de disques et améliorer encore les performances globales.

« Compte tenu des volumes croissants de surveillance et de big data, les entreprises ont besoin d'une extension de stockage qui soit à la fois évolutive et fiable, a déclaré Waterball Liu, chef de produit chez QNAP. Le TL-R6020Sep-RP combine une capacité de classe pétaoctet et une conception haute densité dans un châssis compact de 4U, ce qui permet aux entreprises de se développer efficacement, d'économiser de l'espace de rack et de réduire les coûts opérationnels en toute confiance. »

Principales caractéristiques

Efficacité à haute densité : réduit considérablement l'utilisation de l'espace rack, le poids et la consommation d'énergie, tout en répondant aux besoins d'expansion à long terme et à grande échelle.

réduit considérablement l'utilisation de l'espace rack, le poids et la consommation d'énergie, tout en répondant aux besoins d'expansion à long terme et à grande échelle. Capacité à l'échelle du pétaoctet : jusqu'à 60 disques durs SAS/SATA dans un seul châssis 4U, pour une capacité effective de plus de 1 Po**.

jusqu'à 60 disques durs SAS/SATA dans un seul châssis 4U, pour une capacité effective de plus de 1 Po**. Évolutivité flexible : possibilité de chaîner jusqu'à quatre* unités avec redondance multivoie pour une capacité brute de 4 Po**.

possibilité de chaîner jusqu'à quatre* unités avec redondance multivoie pour une capacité brute de 4 Po**. Optimisation Broadcom ® SAS DataBolt™ : agrége les signaux doubles à 6 Go/s en un flux à 12 Go/s pour un débit de données plus rapide.

agrége les signaux doubles à 6 Go/s en un flux à 12 Go/s pour un débit de données plus rapide. Entretien facile : châssis compact de 750 mm de profondeur avec kits de rails inclus s'adaptant aux racks de 1 000 mm, doté de ventilateurs, d'alimentations et de plateaux de disques remplaçables à chaud, ainsi que d'indicateurs en face avant pour les 60 disques.

châssis compact de 750 mm de profondeur avec kits de rails inclus s'adaptant aux racks de 1 000 mm, doté de ventilateurs, d'alimentations et de plateaux de disques remplaçables à chaud, ainsi que d'indicateurs en face avant pour les 60 disques. Intégration transparente et protection des données : gérez le JBOD et tous les disques via QNAP NAS Storage & Snapshots Manager. Associé à ZFS, il fournit la compression en ligne, la déduplication et l'auto-réparation pour garantir l'intégrité et la fiabilité des données pour les environnements à l'échelle du pétaoctet.

Remarque : * Le nombre réel d'unités d'extension peut dépendre du NAS hôte. ** QNAP calcule la capacité brute en utilisant soixante disques durs de 24 To dans une configuration RAID 60 et un surprovisionnement de 10 %.

Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder aux fiches techniques, veuillez consulter le site www.qnap.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810116/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg

SOURCE QNAP Systems, Inc.

Relations avec les médias : [email protected]