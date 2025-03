TAIPEI, 4 mars 2025 /CNW/ -- QNAP® Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a dévoilé le TS-h1277AFX, un NAS 100 % flash à tour de 12 baies conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de la production multimédia et de la virtualisation. Doté d'un processeur AMD Ryzen™ 7 série 9000, le TS-h1277AFX peut passer à 25 GbE via des cartes d'extension pour un accès aux données à grande vitesse. Combinant des performances et une capacité exceptionnelles, il sert de pôle centralisé pour le stockage, le partage de fichiers, la sauvegarde et la reprise après sinistre, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements de travail dynamiques et collaboratifs.

QNAP TS-h1277AFX — Solution de stockage idéale pour le montage vidéo à grande vitesse, les effets spéciaux, la collaboration et la protection des données.

« Les solutions NAS 100 % flash sont essentielles pour les professionnels des médias, a déclaré Alex Shih, chef de produit chez QNAP. Le TS-h1277AFX offre un accès multi-utilisateurs à faible latence qui optimise les flux de travail collaboratifs. Il offre un excellent rapport prix/rendement pour les équipes créatives, et permet des transferts de médias 4K/8K fluides, un montage en temps réel et une gestion sécurisée des fichiers. »

Principales caractéristiques

Des performances puissantes pour assurer les opérations critiques des entreprises

Doté de processeurs AMD Ryzen™ 7 série 9000 (huit cœurs) , le TS-h1277AFX prend en charge jusqu'à 192 Go de mémoire DDR5 ECC et comprend un GPU intégré, ce qui le rend idéal pour les tâches exigeantes telles que le multimédia, le montage vidéo en temps réel et le traitement VFX.

Stockage immuable pour une meilleure sécurité des données

Grâce à QuTS hero, le TS-h1277AFX intègre l'auto-réparation ZFS, la déduplication des données, la redondance RAID et l'optimisation des disques SSD pour une protection des données et des performances de niveau professionnel, réduisant les risques de défaillance matérielle tout en maximisant l'efficacité et la durée de vie des disques SSD pour maximiser votre investissement 100 % flash.

Mise en réseau rapide avec des options 25 GbE

Doté de deux ports 2.5 GbE et de deux ports 10 GBASE-T , le TS-h1277AFX peut passer à 25 GbE pour s'adapter aux transferts de données à grande vitesse. Associé aux commutateurs haut débit multiport de QNAP, il permet une collaboration multi-utilisateurs fluide et un partage efficace des fichiers.

Une évolution flexible pour répondre aux besoins croissants

Le TS-h1277AFX est doté de trois emplacements d'extension PCIe quatrième génération , permettant aux utilisateurs d'ajouter des options pour un réseau à grande vitesse , des extensions de stockage JBOD , ou des mises à niveau SSD M.2 , ce qui le rend très adaptable à l'évolution des besoins en matière de performance et de stockage.

Importation/exportation de données et affichage vidéo accélérés

Le TS-h1277AFX comprend deux ports USB 3.2 deuxième génération avec des vitesses de transfert de 10 Gbps pour des transferts de données SSD rapides, ce qui rationalise la sauvegarde et la restauration des médias. Il est également doté d'une sortie 4K HDMI™ pour l'affichage direct du contenu sur des moniteurs, ce qui simplifie les opérations locales et les présentations vidéo.

