TAIPEI, 6 août 2025 /CNW/ - QNAP® Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de réseautage et de stockage, a officiellement lancé aujourd'hui sa solution de haute disponibilité (HA) , qui permet aux entreprises de maintenir un accès ininterrompu à des données et des services essentiels grâce à une architecture fiable de basculement en double NAS. S'appuyant sur des essais bêta réussis et une réception positive sur le marché, la solution HA finalisée offre un temps de fonctionnement au niveau de l'entreprise avec un déploiement rentable pour les organisations de toutes tailles.

Des PME aux studios de médias – La haute disponibilité de QNAP est maintenant accessible à tous!

« Compte tenu de la complexité croissante des TI, l'accès ininterrompu aux services essentiels est essentiel », a déclaré Andy Yu, directeur de produits chez QNAP, ajoutant : « La solution à haute disponibilité de QNAP combine le basculement automatique, la synchronisation en temps réel et la gestion intuitive pour assurer les opérations continues dans l'ensemble des industries. »

Principaux points saillants de la solution QNAP Dual-NAS HA

Rentable : QNAP HA offre un stockage basé sur ZFS avec un faible coût total de possession (TCO), ce qui le rend accessible même aux organisations soucieuses de leur budget.

QNAP HA offre un stockage basé sur ZFS avec un faible coût total de possession (TCO), ce qui le rend accessible même aux organisations soucieuses de leur budget. Basculement automatique : En cas de défaillance du serveur actif, le serveur passif prend la relève de façon transparente en moins de 90 secondes, évitant ainsi des temps d'arrêt coûteux.

En cas de défaillance du serveur actif, le serveur passif prend la relève de façon transparente en moins de 90 secondes, évitant ainsi des temps d'arrêt coûteux. Synchronisation de données en temps réel : Grâce à la technologie SnapSync, QNAP HA assure la reproduction uniforme et en temps réel des données entre les unités NAS (RPO minimal), réduisant au minimum le risque de perte de données.

Grâce à la technologie SnapSync, QNAP HA assure la reproduction uniforme et en temps réel des données entre les unités NAS (RPO minimal), réduisant au minimum le risque de perte de données. Gestion simplifiée des grappes : L'application High Availability Manager permet aux équipes des TI de gérer facilement les grappes, de surveiller l'état du système et d'administrer les deux unités de stockage en réseau (NAS) au moyen d'une interface centralisée et conviviale.

L'application High Availability Manager permet aux équipes des TI de gérer facilement les grappes, de surveiller l'état du système et d'administrer les deux unités de stockage en réseau (NAS) au moyen d'une interface centralisée et conviviale. Cas d'utilisation polyvalents : Du stockage de virtualisation au stockage d'expansion de serveur d'IA, en passant par le stockage de production de médias, la solution QNAP HA s'intègre parfaitement dans diverses infrastructures informatiques.

La solution Active-Passive HA améliore le portefeuille de haute disponibilité de QNAP, permettant aux organisations de toutes tailles de réaliser des opérations ininterrompues avec une plus grande flexibilité et une plus grande rentabilité. Complétée par le NAS d'entreprise de la série ES avec une architecture à double contrôleur actif et des commutateurs gérés L3 Lite prenant en charge la redondance du réseau MC-LAG, QNAP offre une solution multi-une infrastructure HA à plusieurs niveaux couvrant le stockage et le réseautage, permettant aux entreprises d'améliorer leur résilience informatique et de maintenir un avantage concurrentiel.

La solution de haute disponibilité à double NAS de QNAP est maintenant disponible et prise en charge par une vaste gamme de NAS QuTS hero. Pour en savoir plus sur les solutions complètes de haute disponibilité de QNAP, veuillez consulter le site https://www.qnap.com/go/solution/high-availability .

Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder aux fiches techniques, veuillez consulter le site www.qnap.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2738451/PR_QNAP_High_Availability.jpg

SOURCE QNAP Systems, Inc.

Relations avec les médias : [email protected]