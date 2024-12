QNAP présente le NAS à faible profondeur pour montage en bâti TS-433eU avec accélération de l'unité de traitement neuronal et deux ports 2,5 GbE

TAIPEI, 9 décembre 2024 /CNW/ - QNAP® Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions d'informatique et de stockage, a dévoilé aujourd'hui le NAS compact 1U pour montage en bâti à quatre baies TS-433eU, qui offre aux petites et moyennes entreprises et organisations une solution abordable pour le stockage et la sauvegarde en périphérie. Doté d'une conception élégante 1U, et d'une profondeur de seulement 11,51 po (292,3 mm), le TS-433eU s'adapte facilement aux environnements où l'espace est restreint.

La solution NAS à faible profondeur de QNAP : Économie d’espace et flexibilité pour le déploiement en tant que stockage en périphérie.

« Le TS-433eU offre bien plus que des capacités de sauvegarde et de restauration fiables. Son processeur alimenté par l'unité de traitement neuronal intégrée, sa connectivité 2,5 GbE et sa capacité d'expansion de stockage USB fonctionnent ensemble de façon transparente pour la gestion des photos alimentée par l'IA, les applications de conteneur Docker et le déploiement de systèmes de surveillance, répondant ainsi à divers besoins commerciaux », a déclaré Andy Chuang, chef de produit à QNAP.

Le TS-433eU est doté de quatre baies SATA 6 Go/s de 3,5 po, répondant ainsi aux exigences commerciales en matière de stockage, de partage de fichiers, de synchronisation et de protection des données pour une productivité accrue au quotidien. Il prend également en charge la sauvegarde efficace de diverses sources, y compris les ordinateurs personnels et les données SaaS de Google™ Workspace et de Microsoft 365®. Les utilisateurs peuvent également activer la sauvegarde à distance vers un autre NAS ou l'immuable myQNAPcloud Storage. Snapshots offre une protection et une récupération complètes des données, protégeant contre les menaces de rançongiciels. De plus, les utilisateurs peuvent exécuter des conteneurs Docker sur le TS-433eU pour déployer divers microservices ou créer un système de vidéosurveillance pour protéger les environnements de travail.

Principales caractéristiques du TS-433eU

Optimisation de l'espace : La conception à faible profondeur 1U facilite l'installation dans une petite armoire ou un bâti pour équipement réseau, idéal pour les environnements où l'espace est limité, y compris les bureaux, les usines, les salles de TI ou les salles de surveillance.

La conception à faible profondeur 1U facilite l'installation dans une petite armoire ou un bâti pour équipement réseau, idéal pour les environnements où l'espace est limité, y compris les bureaux, les usines, les salles de TI ou les salles de surveillance. Puissant et écoénergétique : Équipé d'un processeur Cortex-A55 ARM 64 bits à 4 cœurs de 2 Ghz favorisant des économies d'énergie et d'une mémoire intégrée de 4 Go, le TS-433eU offre un fonctionnement stable du système et permet de mener plusieurs tâches de front de façon efficace.

Équipé d'un processeur Cortex-A55 ARM 64 bits à 4 cœurs de 2 Ghz favorisant des économies d'énergie et d'une mémoire intégrée de 4 Go, le TS-433eU offre un fonctionnement stable du système et permet de mener plusieurs tâches de front de façon efficace. Unité de traitement neuronal intégrée favorisant l'accélération de l'IA : L'unité de traitement neuronal intégrée accélère la reconnaissance faciale alimentée par l'IA et l'identification des sujets dans l'album intelligent QuMagie de QNAP, tout en réduisant la charge de travail des processeurs.

L'unité de traitement neuronal intégrée accélère la reconnaissance faciale alimentée par l'IA et l'identification des sujets dans l'album intelligent QuMagie de QNAP, tout en réduisant la charge de travail des processeurs. Chiffrement de matériel régi par la norme AES : Grâce au chiffrement accéléré du matériel régi par la norme AES, le processeur améliore la performance de chiffrement, ce qui sécurise les données essentielles du NAS tout en maintenant un haut rendement du système.

Grâce au chiffrement accéléré du matériel régi par la norme AES, le processeur améliore la performance de chiffrement, ce qui sécurise les données essentielles du NAS tout en maintenant un haut rendement du système. 2,5 GbE de série : Deux ports RJ45 de 2,5 GbE facilitent le transfert de données à grande vitesse, l'accès à de grands fichiers et la sauvegarde et la restauration. En activant la technologie SMB3 Multichannel ou la fonction d'agrégation de liens, les utilisateurs peuvent obtenir des connexions tolérantes aux défaillances ou des vitesses de transfert de données accrues.

Deux ports RJ45 de 2,5 GbE facilitent le transfert de données à grande vitesse, l'accès à de grands fichiers et la sauvegarde et la restauration. En activant la technologie SMB3 Multichannel ou la fonction d'agrégation de liens, les utilisateurs peuvent obtenir des connexions tolérantes aux défaillances ou des vitesses de transfert de données accrues. Extension flexible de stockage USB : Deux ports USB 3,2 Gen 1 (5 Go) de type A permettent aux utilisateurs de connecter un TR-004U à interface de connexion JBOD USB QNAP à faible profondeur, ce qui augmente la capacité de stockage totale à huit baies.

Pour en savoir plus sur les modèles de NAS à faible profondeur pour montage en bâti de QNAP, cliquez ici.

