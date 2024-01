TAIPEI, 18 janvier 2024 /CNW/ -- QNAP® Systems, Inc. a lancé le NASbook Thunderbolt™ 4 TBS-h574TX 100% flash qui simplifie les flux de production vidéo, de la préproduction à la postproduction. Il offre une capacité de stockage à faible latence grâce à cinq emplacements SSD NVMe E1.S/M.2 avec extensibilité PCIe, des modules d'entrée-sortie haute vitesse et une puissance de calcul à architecture hybride Intel® Core™ de 13e génération. La conception portative et conviviale du NASbook en fait le compagnon idéal pour les sites de tournage vidéo, les équipes de postproduction, les petits studios et les utilisateurs SOHO.

Le NASbook Thunderbolt™ 4 TBS-h574TX 100% flash – Performance inégalée et protection des données ZFS pour accélérer les projets vidéo de la préproduction à la postproduction

« La mobilité et la facilité de maintenance sont essentielles au succès des projets audiovisuels à rythme rapide », a déclaré Andy Chuang, gestionnaire de produits de QNAP. « Le NASbook TBS-h574TX est conçu avec un volume de 2,54 litres et est plus petit qu'une feuille A4. Compact, le TBS-h574TX est 31 % plus petit que le Apple Mac Studio®, ce qui permet aux équipes de production de le placer facilement dans divers types de boîtes à outils multimédias et d'environnements de bureau. »

Les fentes de l'unité SSD M.2 remplaçable à chaud

Avec un adaptateur SSD NVMe E1.S à M.2 2280 attaché à chaque logement d'unité, le NASbook TBS-h574TX 100 % flash permet aux utilisateurs d'installer avec souplesse les unités SSD M.2 ou E1.S pour l'édition rapide des fichiers RAW; la prise en charge à chaud pour les SSD M.2 ainsi que le remplacement automatique des disques RAID permettent aux créateurs de remplacer les SSD sans interruption du système pour simplifier les flux de travail continus des projets.

Une station de stockage et d'édition optimisée pour les fichiers RAW

Le TBS-h574TX fait appel au processeur Intel® Core™ de 13ᵉ génération à architecture hybride à 12 cœurs et 16 fils avec GPU intégré pour accélérer le transcodage vidéo. Ses quatre ports doubles Thunderbolt™ 4 offrent une connectivité directe avec les postes de travail Mac et PC pour le montage bout-à-bout sur place, tandis que les ports intégrés 2.5GbE et 10GbE permettent de connecter davantage d'appareils clients pour favoriser la collaboration entre équipes. Deux ports USB 3.2 de deuxième génération (10 Gbit/s) permettent d'importer plus rapidement du matériel vidéo à partir d'un stockage externe, ou d'établir une connexion DAS/JBOD pour archiver les projets vidéo précédents. Les équipes de préproduction peuvent facilement afficher des images brutes du NASbook sur un grand écran au moyen de la fonction intégrée 4K HDMI™ pour faciliter les examens de la qualité. Le TBS-h574TX peut également sauvegarder de petits fichiers transcodés dans l'espace infonuagique myQNAPcloud Storage , ce qui permet aux équipes intersites d'accéder aux fichiers, de les synchroniser et de les partager facilement.

Système de fichier ZFS axé sur le créateur

Le TBS-h574TX est doté d'une fonction d'autoréparation qui détecte et répare automatiquement les données corrompues dans les fichiers RAW. Grâce à l'algorithme breveté QSAL de QNAP , les défaillances multiples du disque SSD dans un cache SSD RAID sont évitées pour une protection plus efficace des données.

Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder aux fiches techniques, veuillez consulter le site www.qnap.com .

