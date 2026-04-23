TAIPEI, le 23 avril 2026 /CNW/ - QNAP® Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a annoncé aujourd'hui le lancement du QSW-M7230-2X4F24T, un nouveau commutateur 100 GbE géré de niveau 3 Lite conçu pour la mise à niveau des réseaux d'entreprise, les environnements de stockage haute performance, la production multimédia à grande échelle, la virtualisation et les charges de travail basées sur l'IA. Le nouveau commutateur permet aux entreprises de construire un réseau central évolutif de 100 GbE tout en maintenant la rentabilité et en protégeant les investissements existants dans l'infrastructure.

Commutateur 100GbE géré QNAP L3 Lite, conception avec ports multi-débits 100G/25G/10G pour un réseau haut débit flexible

Alors que les applications gourmandes en données ne cessent de se développer - du calcul basé sur l'IA à la virtualisation, en passant par les flux de travail multimédias collaboratifs -, les entreprises sont de plus en plus confrontées à la nécessité de dépasser les réseaux 10 GbE sans avoir à procéder à des remplacements coûteux et perturbateurs à grande échelle. Le QSW-M7230-2X4F24T répond à cette transition en fournissant une architecture flexible et multi-vitesse qui permet aux entreprises d'introduire une connectivité haute vitesse là où cela est le plus important, tout en élargissant le réseau central au fil du temps.

Doté d'une infrastructure de base 100GbE, d'une liaison montante 25GbE et d'un accès 24 ports 10GbE, le QSW-M7230-2X4F24T offre une intégration multi-vitesse homogène. Il permet aux entreprises de déployer des solutions 25 GbE/100 GbE hautement performantes là où cela est nécessaire, tout en conservant leurs équipements 10 GbE actuels, ce qui réduit considérablement la complexité des mises à niveau et optimise la valeur de l'infrastructure.

« En combinant des connectivités 100 GbE, 25 GbE et 10 GbE haute densité dans un format 1U, le QSW-M7230-2X4F24T offre une flexibilité et une rentabilité exceptionnelles dans sa catégorie », a déclaré Ronald Hsu, chef de produit chez QNAP. « C'est la solution idéale pour les entreprises qui recherchent une voie pratique vers le 100 GbE sans compromettre leurs investissements actuels ni leur évolutivité future. »

Optimisé pour l'IA et le stockage haute performance, le QSW-M7230-2X4F24T offre des liaisons multi-vitesses 10G/25G/100G avec une capacité de 1080Gbps, prenant en charge PFC et ECN pour Ethernet sans perte. Il combine la gestion L3 Lite (y compris le routage statique et les VLAN avancés) à une architecture MC-LAG pour améliorer la résilience du réseau et la haute disponibilité, assurant un service ininterrompu et éliminant les points de défaillance uniques de l'infrastructure d'entreprise essentielle.

Pour les déploiements multimédia et AV sur IP, le commutateur renforce encore davantage le contrôle de la diffusion multicast et la synchronisation temporelle. Grâce à la prise en charge de la surveillance IGMP, à la segmentation du trafic par VLAN et à une horloge de haute précision avec PTP Boundary Clock, le QSW-M7230-2X4F24T réduit au minimum les problèmes de synchronisation audio-vidéo fréquemment rencontrés dans les environnements multi-écrans. Cela le rend bien adapté pour la production de diffusion, les lieux d'événements en direct, les centres de commande et les applications vidéo d'entreprise.

De plus, le QSW-M7230-2X4F24T prend en charge AMIZcloud, la plateforme de gestion centralisée infonuagique de QNAP. Sans avoir besoin de contrôleurs matériels ou logiciels supplémentaires, les équipes des TI peuvent surveiller et gérer à distance plusieurs commutateurs entre les emplacements, ce qui simplifie le dépannage et réduit les frais généraux d'exploitation.

Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter la gamme complète de QNAP, visitez le site www.qnap.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959724/QNAP_QSW_M7230_2X4F24T.jpg

SOURCE QNAP Systems, Inc.

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