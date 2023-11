TAIPEI, le 22 nov. 2023 /CNW/ - QNAPMD Systems, Inc. a annoncé aujourd'hui les unités de stockage en réseau ThunderboltMC 4 TVS-h674T et TVS-h874T , alimentées par des processeurs IntelMD CoreMC de 12e génération. En utilisant, dans leur flux de travail existant axé sur les fichiers, une unité de stockage en réseau conçue exclusivement pour les créateurs et les producteurs vidéo, les utilisateurs peuvent augmenter leur productivité et protéger leurs précieux travaux créatifs avec une efficacité étonnante.

Unité de stockage réseau ThunderboltMC 4 de QNAP – Rendement, fiabilité et polyvalence inégalés en matière de gestion des données pour révolutionner le flux de travail des créateurs professionnels

Meiji Chang, directeur général de QNAP, a affirmé : « Chez QNAP, nous sommes déterminés à fournir aux créateurs et aux professionnels des solutions de pointe qui amplifient leur potentiel créatif. L'unité de stockage en réseau Thunderbolt 4 TVS-hx74T témoigne de notre engagement en offrant un rendement et une évolutivité inégalés pour répondre aux besoins changeants de l'industrie de la création. »

Jason Ziller, directeur général, division de la connectivité client chez Intel Corporation, a affirmé ce qui suit au sujet de la collaboration avec QNAP : « Intel est heureuse de collaborer avec QNAP au développement des unités de stockage en réseau TVS-hx74T dotées de la technologie Thunderbolt. Nos puissants processeurs Intel Core et l'expertise de QNAP en matière de solutions de stockage ont permis de créer un produit révolutionnaire pour les créateurs et les producteurs vidéo. »

Principales caractéristiques des unités de la série TVS-hx74T :

GPU intégré pour un transcodage vidéo rapide : Les unités de la série TVS-hx74T accélèrent le transcodage en temps réel pour les images RAW, ce qui permet aux utilisateurs, aux collègues et aux clients d'accéder aux fichiers et de les consulter rapidement, et ce sur différents appareils.

Les unités de la série TVS-hx74T accélèrent le transcodage en temps réel pour les images RAW, ce qui permet aux utilisateurs, aux collègues et aux clients d'accéder aux fichiers et de les consulter rapidement, et ce sur différents appareils. Connectivité Thunderbolt 4 : Deux ports Thunderbolt 4 intégrés assurent de hautes vitesses de transfert de données.

Deux ports Thunderbolt 4 intégrés assurent de hautes vitesses de transfert de données. Flux de travail simplifié et collaboratif : Les unités de la série TVS-hx74T, qui offrent suffisamment d'espace pour répondre à la demande sans cesse croissante des projets créatifs, offrent une connectivité entre plusieurs utilisateurs Mac/PC et permettent l'utilisation de paramètres de privilèges d'accès flexibles, protégeant contre tout accès non autorisé.

Les unités de la série TVS-hx74T, qui offrent suffisamment d'espace pour répondre à la demande sans cesse croissante des projets créatifs, offrent une connectivité entre plusieurs utilisateurs Mac/PC et permettent l'utilisation de paramètres de privilèges d'accès flexibles, protégeant contre tout accès non autorisé. Volume SSD NVMe : Deux logements PCIe 4.0 x 4 prenant en charge les SSD NVMe M.2 2280 pour créer des volumes super rapides dédiés au travail sur des projets en cours.

: Deux logements PCIe 4.0 x 4 prenant en charge les SSD NVMe M.2 2280 pour créer des volumes super rapides dédiés au travail sur des projets en cours. Mise à niveau vers 25/10 GbE : Munies de fentes PCIe 4.0, les unités de la série TVS-hx74T, dotées d'une connectivité 2,5 GbE par défaut, assurent une plus grande évolutivité du réseau, ce qui en fait une solution idéale pour les tâches nécessitant une large bande passante, comme l'édition de vidéos 4K et la création de contenu multimédia.

Munies de fentes PCIe 4.0, les unités de la série TVS-hx74T, dotées d'une connectivité 2,5 GbE par défaut, assurent une plus grande évolutivité du réseau, ce qui en fait une solution idéale pour les tâches nécessitant une large bande passante, comme l'édition de vidéos et la création de contenu multimédia. Système de fichier ZFS axé sur le créateur : Les unités de la série TVS-hx74T offrent une gestion de stockage flexible, une protection complète des données et un rendement optimisé, ce qui permet de répondre aux exigences des créateurs professionnels.

Les unités de la série TVS-hx74T offrent une gestion de stockage flexible, une protection complète des données et un rendement optimisé, ce qui permet de répondre aux exigences des créateurs professionnels. Autorétablissement des données corrompues : Les créateurs de contenu ont l'esprit en paix grâce à la fonction d'autorétablissement des appareils de la série TVS-hx74T, qui détecte et corrige automatiquement les données corrompues, pour assurer une production vidéo transparente et sans interruption.

