TAIPEI, le 20 févr. 2023 /CNW/ -- QNAP® Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de réseautage et de stockage, a introduit le serveur NAS TS-1655 2,5 GbE à haute capacité, pouvant accueillir douze disques durs de 3,5 po et quatre disques SSD de 2,5 po. Conçu avec une architecture de stockage hybride qui équilibre le rendement et le coût, le TS-1655 intègre une puissance de calcul de 8 cœurs, une vitesse de 2,5 GbE et l'expansion PCIe pour améliorer l'efficacité opérationnelle pour le partage de fichiers entre équipes, la collaboration, la sauvegarde/restauration et la virtualisation.

Le système de stockage hybride TS-1655 2,5GbE de QNAP comprend un processeur Intel 8 cœurs avec la technologie Intel QuickAssist, idéal pour le partage de fichiers entre équipes, la collaboration, la sauvegarde/restauration et la virtualisation.

« Le TS-1655 offre un bon rapport coût-performance avec le concept de stockage hybride HDD/SSD, tout en soutenant le RAID 50/60 qui offre aux utilisateurs du serveur NAS grande capacité une protection plus efficace des données et une utilisation optimale de l'espace de stockage », a déclaré Andy Chuang, directeur de produit QNAP. De plus, sa conception axée sur le SSD comprend des fentes PCIe M.2 NVMe et des baies SSD dédiées 2,5 po pour favoriser des applications d'affaires exigeantes en performance tout en permettant le stockage par niveaux pour une rentabilité maximale ».

Le TS-1655 utilise un processeur 8 cœurs de 2,8 GHz Intel® Atom® C5125 qui prend en charge la technologie Intel® QuickAssist (QAT) et comprend quatre fentes UDIMM DDR4 (8 Go préinstallées) pouvant être mises à niveau à 128 Go pour supporter des charges de travail plus élevées. La mémoire de code de correction d'erreurs est également prise en charge pour fournir des performances de qualité serveur et une fiabilité pour les environnements informatiques d'entreprise robustes. En installant une carte réseau 25 GbE à double port, le TS-1655 offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles exceptionnelles de 3 499/2 465 Mo/s.

Le TS-1655 fournit deux ports réseau RJ45 de 2,5 Go (2,5 G/1 G/100 M) qui prennent en charge l'agrégation de liens pour l'équilibrage de la charge et la tolérance aux pannes, aidant les organisations avec les applications exigeant de la bande passante. Il peut fonctionner avec les commutateurs 2,5 GbE/10 GbE gérés/non gérés de QNAP pour établir des environnements de réseau de bureau à haute vitesse, sécurisés et évolutifs sans dépasser le budget. Le TS-1655 prend en charge SR-IOV et dispose de trois fentes PCIe pour étendre les capacités des serveurs NAS avec diverses cartes d'expansion, y compris des cartes réseau 5/10/25 Go, des cartes QM2 pour ajouter des SSD M.2 ou des ports réseau 2,5 GbE/10 Go, ou des cartes Fibre Channel pour construire le stockage SAN, et des cartes d'extension de stockage pour connecter les enceintes d'extension de stockage QNAP.

Le TS-1655 à tâches multiples répond aux exigences de stockage en matière de sécurité et de gestion centrale, et assure la protection des données avec des instantanés pour se protéger contre les impacts des rançongiciels. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs , la simplification des tâches de sauvegarde locales/à distance/en nuage , la facilitation de la sauvegarde de machines virtuelles VMware®/Hyper-V , le déploiement d'une passerelle de stockage en nuage, la création d'un stockage d'objets compatible S3 sur les serveurs NAS, et bien plus encore.

Pour en savoir plus et pour consulter la gamme complète de serveurs NAS QNAP, consultez le site www.qnap.com . Les clients intéressés à en faire l'achat peuvent demander un devis ici .

