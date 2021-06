Leon Draisaitl est l'un des meilleurs joueurs de sa génération dans la LNH. Au cours de la saison 2019-2020, il a laissé sa marque en devenant le premier joueur allemand à remporter le trophée Art Ross pour avoir marqué le plus de points, et avoir été nommé joueur par excellence et le plus remarquable de la LNH. Il a également été élu athlète de l'année en Allemagne en 2020.

« Se joindre à la famille PUMA en tant que premier joueur de la LNH est quelque chose d'unique », a dit Leon Draisaitl. « PUMA a fait équipe avec de nombreux grands athlètes tels qu'Usain Bolt et Neymar Jr., et je suis enthousiasmé de faire partie de ce groupe. »

« Leon est une vedette mondiale dans l'un des sports les plus rapides et les plus difficiles », a déclaré Bjørn Gulden, chef de la direction de PUMA. « Sa performance, son attitude et sa personnalité font de lui un ambassadeur idéal pour PUMA ! »

Leon Draisaitl portera les produits d'entraînement de PUMA, y compris les vêtements FUSE et Cloudspun.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, réalise et met en marché des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA fait progresser le sport et la culture sans relâche en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA propose des produits performants et des articles de mode qui s'inspirent du monde du sport, pour le soccer, la course à pied, l'entraînement, la mise en forme, le basketball, le golf et les sports motorisés. PUMA collabore avec des marques et créateurs renommés, pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 14 000 personnes dans le monde et son siège social est à Herzogenaurach en Allemagne.

SOURCE PUMA

