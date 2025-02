PUMA Hoops et RJ Barrett annoncent les dernières All-Pro Nitro™ PE

TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - PUMA est heureuse d'annoncer la sortie très attendue des RJ Barrett All-Pro Nitro™ Player Edition, développées en partenariat avec la vedette de NBA, RJ Barrett. Ces chaussures exclusives aux joueurs incarnent le style de jeu explosif de Barrett et son engagement envers sa ville, alliant technologie de pointe et design rendant hommage à ses origines.

« Les espadrilles ont occupé une place importante dans ma vie durant ma jeunesse. J'aspirais à posséder les derniers modèles tendance et je rêvais de chaussures signature à mon nom. Aujourd'hui, avoir mes propres PE est un rêve devenu réalité. C'est une occasion de partager mon style, d'inspirer les gens et de rendre hommage à mes partisans ainsi qu'à ma famille qui m'ont toujours soutenu », souligne Barrett.

Les chaussures RJ Barrett All-Pro Nitro™ PE sont équipées de la technologie de mousse NITRO™ SQD, assurant un équilibre parfait entre amorti et réactivité. Son système innovant de mousse à double couche comprend une couche intérieure souple pour le confort et l'absorption des chocs, tandis qu'une couche extérieure ferme garantit une stabilité latérale ciblée pour des changements de direction rapides et des mouvements multidirectionnels.

La tige en mesh techique de la chaussure assure respirabilité et maintien, garantissant un confort optimal lors des activités intenses. Un système de laçage à cordon de serrage au niveau de l'avant-pied améliore la stabilité latérale et s'étend jusqu'à la semelle intermédiaire pour un maintien ciblé. La semelle extérieure hautement résistante à l'abrasion offre une traction exceptionnelle pour les changements de direction rapides et les mouvements explosifs, conférant aux joueurs la confiance nécessaire pour dominer sur le terrain.

« Nous sommes ravis d'accueillir RJ Barrett de retour à Toronto et avons hâte de le voir briller sur et en dehors du terrain avec ses Player Edition All-Pro Nitro™ », déclare Mark Maguire, vice-président principal des ventes pour PUMA Canada. « Le violet et le noir portent un riche héritage pour le Canada et le basketball, et nous sommes fiers de présenter cette édition spéciale en partenariat avec Sport Chek. »

Cette édition PE est remplie de détails significatifs pour RJ Barrett, y compris une combinaison de couleurs qui fait écho aux maillots rétro de son équipe locale. Les All-Pro Nitro™ PE de Barrett seront disponibles à l'achat chez Sport Chek Canada et sur PUMA.ca dès le 6 mars 2025 pour 160 $ CAD.

