CHICAGO and TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - Pudu Robotics, leader mondial en robotique de service, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier robot conçu spécifiquement pour les applications industrielles - le PUDU T300, qui fera ses débuts à la Hannover Messe 2024. Les fabricants du monde entier sont confrontés à des difficultés pour s'adapter aux demandes changeantes du marché et à la variabilité de la production. Par conséquent, il est devenu essentiel de créer des lignes de production plus agiles, réactives et flexibles.

Conçu pour améliorer la logistique des matériaux dans la fabrication discrète, le PUDU T300 excelle dans la rationalisation des opérations en livrant des fournitures aux lignes de production, en transférant des matériaux à travers différentes zones de production et en facilitant le transport d'échantillons pour des contrôles de qualité. Doté d'une manœuvrabilité avancée, il est capable de naviguer habilement dans les couloirs étroits typiques des environnements industriels. Avec sa fonctionnalité "cartographier-et-démarrer", le T300 assure un déploiement flexible, fonctionnant indépendamment de la connectivité réseau et sans nécessité de modifications environnementales, permettant une intégration rapide et adaptable aux flux de travail existants.

"Il y a une forte demande de la part des clients industriels pour des solutions robotiques automatisées et flexibles capables de fonctionner en continu pour répondre à des taux de production élevés et améliorer l'efficacité opérationnelle," a déclaré Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics. "Alors que les fabricants peinent à attirer et retenir les talents, le T300 comble immédiatement le fossé en s'intégrant de manière transparente aux processus actuels des installations, tout en optimisant les opérations pour stimuler l'innovation dans l'ensemble du secteur."

Le PUDU T300 est basé sur la propre technologie de la société, PUDU VSLAM+, le système de positionnement visuel avancé qui permet une navigation sans marqueurs. Cela garantit que le PUDU T300 puisse s'adapter rapidement aux changements de configuration de production sans nécessiter de reconfiguration chronophage ou de remodelage du site. Les fonctionnalités du PUDU T300 comprennent :

Manœuvrabilité Exceptionnelle: Avec sa capacité à naviguer dans des espaces aussi étroits que 60 cm et à franchir des seuils de 2 cm et des caniveaux de 3,5 cm, le PUDU T300 peut se déplacer sans effort entre les lignes de production, livrant des fournitures sans encombre.

Navigation et Déploiement Avancés: Le PUDU T300 prend en charge une fusion de SLAM laser et SLAM visuel pour le positionnement, s'adaptant habilement aux environnements avec des plafonds allant jusqu'à 30 mètres. Il met à jour sa carte en temps réel pour une navigation constante et fiable et fonctionne dans des espaces allant jusqu'à 200 000 mètres carrés.

Capacités IoT: Le PUDU T300 comprend un accès sécurisé aux portes, un contrôle des ascenseurs, un réseau auto-configurable avec des options d'appel, et des demandes de matériaux de ligne de production via une application pour s'intégrer de manière transparente dans les processus de production.

Interaction Multimodale: Des lumières indicatrices de fonctionnement à haute luminosité et un design de lumière de signalisation indiquent clairement la position et les intentions de croisière du PUDU T300, avec des boutons personnalisables pour une collaboration organisée et des alertes sonores pour des rappels efficaces.

Chargement Efficace: Le PUDU T300 dispose de capacités de recharge automatique et batterie interchangeable, permettant un fonctionnement continu 24/7 pour répondre aux différentes exigences d'application des clients.

Conformité à la Sécurité: Le PUDU T300 est conforme aux Normes de Sécurité Industrielle ISO 3691-4 et comprend un lidar, une caméra de profondeur, des bords de protection contre les collisions et des boutons d'arrêt d'urgence pour une opération sécurisée.

Le PUDU T300 peut être utilisé pour améliorer les lignes de production dans l'ensemble du secteur fabrication, y compris les fabricants d'électronique 3C, les installations de traitement de pièces automobiles, la métallurgie, les usines de fabrication de semi-conducteurs, entre autres.

Pour plus d'informations sur le T300, veuillez visiter https://www.pudutech.com/products/pudut300.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, est dédié à améliorer la productivité humaine et les standards de vie grâce à une technologie robotique innovante. Avec un accent sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près de mille brevets autorisés dans le monde entier, englobant une large gamme de technologies clés. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans diverses industries, y compris la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a expédié avec succès plus de 70 000 unités vers une variété de marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

