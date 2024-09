SHENZHEN, Chine, 10 septembre 2024 /CNW/ - Pudu Robotics, un leader mondial du secteur de la robotique de service, est fière d'annoncer le lancement de PUDU MT1, une balayeuse robotique alimentée par l'IA conçue pour les vastes surfaces. Le nettoyage traditionnel dans de grands environnements comme les magasins de rénovation, les entrepôts et les usines de fabrication exige souvent beaucoup de main-d'œuvre et est moins efficace. La balayeuse PUDU MT1 vise à révolutionner cette situation grâce à une technologie de pointe qui permet d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et de maintenir des normes de propreté élevées.

Pudu Robotics lance PUDU MT1, une balayeuse robotique alimentée par l’IA.

Conçue pour de vastes surfaces, la balayeuse PUDU MT1 peut gérer efficacement des zones de nettoyage de plus de 100 000 mètres carrés, en tirant parti de fonctionnalités sophistiquées axées sur l'IA pour relever les défis uniques des grands environnements avec facilité et précision. Voici ses caractéristiques clés :

Reconnaissance des déchets alimentée par l'IA : La balayeuse PUDU MT1 utilise une IA avancée pour identifier et catégoriser les déchets, mettant continuellement à jour sa base de données pour en améliorer la précision. Cette technologie distingue les déchets réels des autres, n'activant le nettoyage qu'en cas de besoin pour maximiser l'efficacité et économiser l'énergie.

La balayeuse PUDU MT1 utilise une IA avancée pour identifier et catégoriser les déchets, mettant continuellement à jour sa base de données pour en améliorer la précision. Cette technologie distingue les déchets réels des autres, n'activant le nettoyage qu'en cas de besoin pour maximiser l'efficacité et économiser l'énergie. Nettoyage « Smart Spot » : Patrouillant efficacement de vastes surfaces avec un large champ de vision, la balayeuse PUDU MT1 identifie et élimine les déchets dès leur détection. Cette fonctionnalité assure une efficacité maximale en activant le mécanisme de nettoyage seulement au besoin, en évitant de repasser au même endroit et en ciblant directement les déchets pour une expérience de nettoyage plus intelligente et plus efficace.

Patrouillant efficacement de vastes surfaces avec un large champ de vision, la balayeuse PUDU MT1 identifie et élimine les déchets dès leur détection. Cette fonctionnalité assure une efficacité maximale en activant le mécanisme de nettoyage seulement au besoin, en évitant de repasser au même endroit et en ciblant directement les déchets pour une expérience de nettoyage plus intelligente et plus efficace. Adaptabilité de l'environnement dynamique : À l'aide de la navigation LiDAR SLAM et vSLAM, la balayeuse PUDU MT1 s'adapte à des environnements dynamiques en ayant pleinement conscience de l'espace, ce qui lui permet de cartographier et de nettoyer efficacement de vastes surfaces. Son optimisation des itinéraires assure une couverture complète avec une redondance minimale et s'ajuste harmonieusement aux changements d'aménagement pour un nettoyage uniforme et ininterrompu.

À l'aide de la navigation LiDAR SLAM et vSLAM, la balayeuse PUDU MT1 s'adapte à des environnements dynamiques en ayant pleinement conscience de l'espace, ce qui lui permet de cartographier et de nettoyer efficacement de vastes surfaces. Son optimisation des itinéraires assure une couverture complète avec une redondance minimale et s'ajuste harmonieusement aux changements d'aménagement pour un nettoyage uniforme et ininterrompu. Aucun débris trop gros ou trop petit : Avec une corbeille de grande capacité de 35 litres et une largeur de nettoyage de 70 cm, la balayeuse PUDU MT1 attrape tous les types de débris, de la poussière fine aux articles plus grands comme les bouteilles de boissons, assurant un nettoyage complet en un seul passage et réduisant considérablement l'intervention manuelle.

Avec une corbeille de grande capacité de 35 litres et une largeur de nettoyage de 70 cm, la balayeuse PUDU MT1 attrape tous les types de débris, de la poussière fine aux articles plus grands comme les bouteilles de boissons, assurant un nettoyage complet en un seul passage et réduisant considérablement l'intervention manuelle. Contrôle proactif de la poussière : À l'aide d'un système d'évacuation à pression négative à débit élevé et d'un système de filtre, la balayeuse PUDU MT1 attrape et retient les particules, ce qui évite la pollution secondaire et préserve un environnement plus sain.

À l'aide d'un système d'évacuation à pression négative à débit élevé et d'un système de filtre, la balayeuse PUDU MT1 attrape et retient les particules, ce qui évite la pollution secondaire et préserve un environnement plus sain. Facilité d'utilisation : La balayeuse MT1 est conçue pour offrir un confort d'utilisation maximal à l'utilisateur. Son interface tactile intuitive assure un fonctionnement et une personnalisation faciles, même pour les nouveaux utilisateurs. La poignée prolongée permet une intervention manuelle sans effort, ce qui facilite les transitions entre les surfaces et les tâches semi-extérieures. Sa conception modulaire comprend une corbeille à dégagement rapide et divers consommables, ce qui facilite l'entretien et le remplacement.

La balayeuse MT1 est conçue pour offrir un confort d'utilisation maximal à l'utilisateur. Son interface tactile intuitive assure un fonctionnement et une personnalisation faciles, même pour les nouveaux utilisateurs. La poignée prolongée permet une intervention manuelle sans effort, ce qui facilite les transitions entre les surfaces et les tâches semi-extérieures. Sa conception modulaire comprend une corbeille à dégagement rapide et divers consommables, ce qui facilite l'entretien et le remplacement. Capacité opérationnelle exceptionnelle : Naviguant dans des passages étroits de 75 cm seulement, surmontant des obstacles allant jusqu'à 20 mm et traversant des vides allant jusqu'à 35 mm, la balayeuse PUDU MT1 assure un nettoyage minutieux d'un bord à l'autre. Avec une capacité de batterie de 45 Ah et une autonomie de 6 heures, elle offre un nettoyage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 lorsqu'elle est jumelée à sa station de chargement.

Naviguant dans des passages étroits de 75 cm seulement, surmontant des obstacles allant jusqu'à 20 mm et traversant des vides allant jusqu'à 35 mm, la balayeuse PUDU MT1 assure un nettoyage minutieux d'un bord à l'autre. Avec une capacité de batterie de 45 Ah et une autonomie de 6 heures, elle offre un nettoyage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 lorsqu'elle est jumelée à sa station de chargement. Intégration de l'IdO : La balayeuse PUDU MT1 s'intègre aux dispositifs de l'IdO, interagissant avec les ascenseurs, les portes et d'autres infrastructures pour le nettoyage de plusieurs étages. La surveillance à distance au moyen d'applications et d'interfaces de PC fournit des mises à jour en temps réel, des rapports de nettoyage visualisés et des notifications lorsque la corbeille est pleine pour une gestion efficace.

Felix Zhang, fondateur et chef de la direction de Pudu Robotics, a souligné l'importance de l'automatisation intelligente dans le nettoyage à grande échelle : « L'échelle et la complexité des installations modernes exigent des solutions de nettoyage avancées qui vont au-delà des méthodes traditionnelles. Les capacités d'IA de notre balayeuse PUDU MT1 fournissent l'intelligence et l'automatisation essentielles pour maintenir la propreté irréprochable de vastes surfaces, répondant aux attentes élevées en matière d'hygiène et d'efficacité opérationnelle dans de grands environnements. »

Troisième produit de nettoyage de la gamme, la balayeuse PUDU MT1 élargit davantage l'application de Pudu Robotics dans le secteur du nettoyage, offrant une efficacité, une précision et une adaptabilité inégalées. Pudu Robotics demeure déterminée à faire progresser l'automatisation intelligente dans diverses industries, en améliorant continuellement ses gammes de produits pour répondre aux besoins changeants des installations modernes.

Pour en savoir plus sur la balayeuse PUDU MT1, consultez https://www.pudurobotics.com/products/mt1.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, un leader mondial du secteur de la robotique de service, se consacre à l'amélioration de la productivité humaine et du niveau de vie grâce à une technologie robotique novatrice. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près d'un millier de brevets autorisés dans le monde, englobant un large éventail de technologies de base. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans divers secteurs, notamment la restauration, la vente au détail, l'hôtellerie, les soins de santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a expédié avec succès près de 80 000 unités sur divers marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions du monde. Pour en savoir plus sur les développements commerciaux et les actualités, suivez PUDU sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500237/Pudu_Robotics_release_AI_Powered_Robotic_Sweeper_PUDU_MT1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg

SOURCE Pudu Robotics

PERSONNE-RESSOURCE : Jessie Zhang, [email protected]