SHENZHEN, Chine, 31 mars 2025 /CNW/ - Pudu Robotics , un leader mondial du secteur de la robotique de service, a officiellement présenté FlashBot Arm , un robot de service d'IA intégrée semi-humanoïde novateur conçu spécialement pour les environnements de service commercial. Développé par Pudu X-Lab, le FlashBot Arm fait progresser les capacités du produit phare de l'entreprise, FlashBot, en combinant la manipulation humanoïde avancée à des capacités de livraison intelligentes alimentées par l'IA intégrée de pointe. Cette intégration permet au robot d'effectuer de façon autonome un large éventail de tâches dans des environnements complexes, y compris des hôtels, des immeubles de bureau, des restaurants, des espaces de vente au détail et des établissements de soins de santé, ce qui marque une étape importante pour les robots semi-humanoïdes dans les applications commerciales.

FlashBot Arm : Robot de service d’IA intégrée semi-humanoïde

Contrairement aux robots traditionnels à mobilité limitée, le FlashBot Arm offre des capacités de perception, de prise de décision et d'exécution en temps réel, ce qui lui permet de créer un système de tâches autonome en boucle fermée dans des contextes dynamiques. Par exemple, dans les hôtels où l'absence de systèmes de l'IdO ou les contraintes de rénovation peuvent nuire à la capacité des robots traditionnels à utiliser les ascenseurs pour les livraisons transversales. Le FlashBot Arm révolutionne ce processus grâce à ses bras robotisés et à ses capacités d'effecteur terminal à dextérité élevée, qui lui permettent de réaliser des flux de travail de façon entièrement autonome, allant du ramassage des articles au fonctionnement de l'ascenseur et à la livraison précise, tandis que son système d'interaction alimenté par le grand modèle de langage élève la qualité du service à des niveaux sans précédent.

Principales caractéristiques et innovations :

Capacités supérieures de manipulation :

Équipé de deux bras robotisés de 7 degrés de liberté qui peuvent être soulevés, le FlashBot Arm atteint une portée opérationnelle allant jusqu'à deux mètres. Le robot est doté des mains à dextérité élevée à 11 degrés de liberté développées par Pudu, connues sous le nom de PUDU DH11, qui lui procurent polyvalence et précision dans les manipulations avec les doigts, comme appuyer sur des boutons, prendre des objets et transporter des articles. Cette flexibilité permet au robot de s'adapter sans effort à diverses tâches sans que des modifications coûteuses aux infrastructures existantes soient nécessaires.

Opérations de livraison simplifiées :

Doté d'un châssis sur roues conçu pour une mobilité exceptionnelle, FlashBot Arm améliore considérablement l'efficacité de la livraison. En utilisant les technologies VSLAM et laser SLAM, il génère des cartes 3D précises, se déplace de façon autonome et évite les obstacles en temps réel. Son compartiment de livraison fermé assure le transport sécuritaire des articles, créant une solution de bout en bout qui optimise le flux de travail et stimule la productivité du personnel humain.

Prise de décisions grâce à l'IA intégrée :

Tirant parti de grands modèles de langage avancés, FlashBot Arm participe à des conversations naturelles avec les utilisateurs, qui lui permettent de prendre des décisions et de planifier des tâches comme un humain. Lorsqu'il reçoit une demande, le robot peut rapidement analyser et décomposer les tâches tout en se coordonnant avec d'autres robots dans l'environnement pour assurer une exécution efficace et collaborative.

Contrôle du corps entier pour une performance supérieure :

Grâce à la vaste expertise de Pudu en matière d'intégration de systèmes robotisés, FlashBot Arm peut simultanément coordonner les mouvements de son châssis, de ses bras robotisés et de sa main à dextérité élevée. Ce contrôle du corps entier améliore la précision et l'efficacité de l'exécution des tâches, permettant une rétroaction et une optimisation en temps réel qui renforcent l'adaptabilité et la réactivité du robot dans des environnements complexes.

Caractéristiques de conception axées sur la sécurité d'abord :

FlashBot Arm est équipé d'une gamme de capteurs de haute précision, y compris de caméras RGBD, LiDAR, de caméras panoramiques, et d'une peau sensible à la pression, permettant une perception dynamique de son environnement. Doté d'algorithmes avancés pour la planification dynamique des mouvements, il permet un contrôle précis de la force et s'arrête immédiatement s'il rencontre des obstacles pour ainsi assurer la sécurité des interactions homme-robot.

Interaction multimodale naturelle :

En accordant la priorité à l'expérience utilisateur, FlashBot Arm offre de multiples modes d'interaction, ce qui le rend plus accessible et convivial. Les utilisateurs peuvent interagir avec le robot au moyen de commandes vocales, de gestes et d'expressions faciales pilotées par l'IA, favorisant ainsi la communication naturelle. Sa conception attrayante améliore davantage l'engagement des utilisateurs, réduisant les obstacles qui empêchent le public d'accéder facilement aux avantages de la technologie d'IA intégrée.

Le lancement du FlashBot Arm marque une étape importante pour Pudu Robotics, accélérant la commercialisation des robots de service d'IA intégrée humanoïde. Grâce à ses bras robotisés et à ses capacités d'intelligence intégrée, le FlashBot Arm promet d'améliorer les fonctionnalités des produits et de démontrer une polyvalence remarquable dans diverses applications.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, un leader mondial du secteur de la robotique de service, se consacre à l'amélioration de la productivité humaine et du niveau de vie grâce à une technologie robotique novatrice. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient plus d'un millier de brevets autorisés dans le monde, englobant un large éventail de technologies de base. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans divers secteurs, notamment la restauration, la vente au détail, l'hôtellerie, les soins de santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a expédié plus de 90 000 unités sur divers marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions du monde. Pour en savoir plus sur les développements commerciaux et les actualités, suivez PUDU sur LinkedIn , Facebook , YouTube , Twitter et Instagram .

