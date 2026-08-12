Pudu Robotics lance le PUDU ET1, un robot laveur-sécheur compact natif de l'IA pour les petits espaces commerciaux

SHENZHEN, Chine, 12 août 2026 /CNW/ -- Pudu Robotics, un chef de file mondial de la robotique des services commerciaux, vient de lancer le PUDU ET1, un robot laveur-sécheur compact natif de l'IA conçu pour les petits espaces commerciaux. Premier produit de la nouvelle série PUDU E, l'ET1 est conçu pour nettoyer des zones de 100 à 800 mètres carrés, y compris des dépanneurs, des pharmacies, des chaînes de restaurants, des hôtels d'affaires et économiques et des espaces de bureau. Grâce à sa carrosserie compacte, à ses performances de nettoyage de qualité commerciale et à son automatisation complète des processus, l'ET1 assure un nettoyage robotisé de pointe dans les environnements à forte fréquentation et à espace restreint, ce qui marque une nouvelle étape dans le nettoyage natif de l'IA pour les petits espaces commerciaux.

PUDU ET1: AI-Native Compact Scrubber-Dryer Robot Speed Speed

La nouvelle référence du nettoyage commercial compact

À mesure que l'automatisation du nettoyage passe des grandes installations aux petits emplacements commerciaux, les entreprises ont besoin de robots capables de naviguer dans des espaces restreints sans faire de compromis sur la performance ni l'autonomie. Les robots de plus grande taille peuvent être difficiles à déployer dans des magasins compacts, tandis que les machines plus petites nécessitent souvent davantage d'intervention manuelle. Le PUDU ET1 comble cette lacune en combinant mobilité compacte, nettoyage de qualité commerciale et automatisation complète des processus pour les petites entreprises.

Nettoyage puissant en un seul passage

L'ET1 intègre le nettoyage, le balayage, l'aspiration et la vadrouille dans un seul robot. Sa structure avec balayage à l'avant, brossage à l'arrière traite les débris secs et les taches humides en un seul passage, ce qui aide les magasins à renforcer leur efficacité de nettoyage en évitant de répéter les tâches manuelles.

Pour éliminer les taches plus profondes, l'ET1 combine une vitesse de rouleau brosseur jusqu'à 800 tr/min avec une aspiration de 20 kPa pour éliminer la graisse, les traces de pas et les taches tenaces tout en récupérant efficacement la saleté et les eaux usées. Pour les taches collantes que l'on retrouve couramment dans les restaurants, les dépanneurs et les espaces de vente au détail, l'ET1 propose un brossage à 85 °C avec de l'eau chaude fournie par la station d'accueil et maintenue à température par le robot pendant son fonctionnement.

L'ET1 comprend également une vadrouille autonettoyante en temps réel qui nettoie en continu le rouleau pour réduire l'accumulation de saleté et aider à prévenir la contamination secondaire. Sa conception de nettoyage sans traînées récupère rapidement l'eau sale, laissant les planchers secs avec un minimum d'humidité résiduelle et contribuant à réduire les risques de chute dans les espaces destinés aux clients.

Une automatisation qui va au-delà du nettoyage

L'ET1 est jumelé à une station d'accueil 8-en-1 entièrement automatisée qui couvre la recharge automatique, le remplissage d'eau propre, le drainage des eaux usées, la distribution de détergent, le rinçage à la vadrouille à rouleaux, le rinçage du rouleau, le séchage par rotation et le chauffage de l'eau. Après chaque tâche, l'ET1 revient automatiquement au poste pour effectuer un cycle d'autonettoyage, ce qui réduit les interventions manuelles quotidiennes pour les équipes du magasin.

L'ET1 comprend assure également la collecte automatique de la poussière et évacue la poussière, les cheveux et les débris après les tâches de nettoyage pour réduire davantage l'entretien courant. Cette automatisation de bout en bout permet aux petits espaces commerciaux de passer du nettoyage assisté par un robot à un modèle d'exploitation de fonctionnement quasiment sans intervention.

La solution AI Magic Cleaning pour les opérations adaptatives

L'ET1 poursuit la feuille de route technologique native de l'IA de PUDU Cleaning avec AI Magic Cleaning, intégrant les systèmes de perception, de contrôle des mouvements et de nettoyage dans un flux de travail intelligent unifié. La solution prend en charge la cartographie autonome, la reconnaissance automatique des taches, les cartes thermiques de nettoyage et le nettoyage adaptatif par IA afin d'optimiser chaque tâche en fonction des conditions du sol en temps réel.

Grâce à la reconnaissance des sols et des taches pilotée par l'IA, l'ET1 détecte les bords de tapis et soulève le rouleau brosseur pour garder les tapis secs, ou soulève la brosse à balai et la brosse latérale sur les déversements de liquide pour éviter la propagation et la contamination secondaire. Pour les taches tenaces, l'AI Adaptive Scrubbing réduit automatiquement la vitesse de passage et augmente la vitesse du rouleau et le débit d'eau pour un nettoyage en profondeur.

Conçu pour un déploiement facile et une utilisation à l'échelle des chaînes

Pour les chaînes, l'ET1 est conçu pour faciliter le déploiement, l'utilisation et la maintenance.

Grâce aux fonctions Auto Mapping et One-click Start, les équipes en magasin peuvent commencer le nettoyage sans configuration complexe ni cartographie manuelle, ce qui simplifie le déploiement et accélère les démonstrations en magasin.

Le robot dispose également d'un système d'exploitation intuitif avec des modes dédiés pour les gestionnaires et les exploitants au quotidien, des conseils intégrés et des rappels d'entretien proactifs.

Ses composants de nettoyage modulaires sont conçus pour un retrait et un lavage rapides, ce qui facilite l'entretien du robot tout en réduisant les coûts d'exploitation à long terme.

Conçu pour les allées étroites et les magasins très fréquentés

Conçu pour les petites entreprises, l'ET1 peut naviguer dans des espaces avec un dégagement minimal de 50 cm de largeur et de 60 cm de hauteur, ce qui lui permet de se déplacer dans des allées étroites, entre les étagères et dans des zones à faible dégagement dans les dépanneurs, les pharmacies et les restaurants. Il peut fonctionner pendant les heures d'ouverture tout en réduisant les perturbations pour les clients et le personnel, rendant le nettoyage en journée plus pratique dans les espaces commerciaux dynamiques.

Sa capacité de nettoyage des bords contribue également à améliorer la propreté le long des murs, des étagères et des coins, en lavant les zones souvent oubliées dans le nettoyage de routine.

Plus qu'une solution de nettoyage

Pour les scénarios de vente au détail, l'ET1 peut être équipé d'un écran publicitaire optionnel de 21,5 pouces permettant aux magasins d'afficher les promotions, les campagnes de produits et le contenu de marque. Grâce à la gestion de contenu infonuagique et aux enveloppes personnalisables, le robot peut également servir de point de contact marketing en magasin mobile, créant ainsi une valeur ajoutée au-delà du nettoyage.

Premier produit de la série PUDU E, l'ET1 marque une expansion stratégique du portefeuille de produits de nettoyage commercial de PUDU. Avec les séries PUDU CC1, MT1 et BG1, l'ET1 permet à PUDU de fournir des solutions de nettoyage dans différentes tailles d'espaces commerciaux, des petits magasins aux grands complexes commerciaux, des supermarchés, des immeubles de bureaux, des entrepôts et des installations logistiques.

Selon le Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report de Frost & Sullivan, Pudu Robotics se classe au 1er rang mondial des revenus de robotique de nettoyage commercial avec une part de marché de 29 %. Le lancement de l'ET1 renforce encore davantage le leadership de PUDU dans la robotique de nettoyage commercial et reflète l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur de scénarios commerciaux concrets, d'innovations fondées sur l'IA et de solutions robotiques évolutives.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics est un chef de file mondial de la robotique de service commercial et la première entreprise de l'industrie à offrir un portefeuille complet de robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes. Selon le dernier rapport de marché de Frost & Sullivan, Pudu Robotics se classe au 1er rang mondial de la robotique de service commercial en termes de revenus et de volume d'expédition. Fondée sur son architecture Un cerveau, Plusieurs incarnations, Pudu propose des robots pour la prestation de services, le nettoyage commercial, la prestation de services industriels et les applications générales d'IA intégrées dans l'hôtellerie, le commerce de détail, les soins de santé, la fabrication, l'éducation, les services publics et plus encore. À ce jour, Pudu Robotics a expédié plus de 130 000 robots à ses clients dans plus de 85 pays et régions.

SOURCE Pudu Robotics

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