Le rapport de marché indépendant 2025 reconnaît Pudu Robotics comme le chef de file des revenus de robots de service commerciaux, des expéditions et de l'expansion à l'international parmi les entreprises chinoises, et des revenus de robots de nettoyage commerciaux.

SHENZHEN, Chine, 17 juillet 2026 /CNW/ - Pudu Robotics, un chef de file mondial de la robotique de service commerciale, a été reconnu comme n°1 dans quatre catégories clés du marché de la robotique de service commerciale, selon le 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report publié par Frost & Sullivan, un cabinet international de premier plan spécialisé dans les études de marché et le conseil.

Pudu Robotics désigné par Frost & Sullivan comme numéro 1 mondial dans quatre catégories de robotique de service commerciale (PRNewsfoto/Pudu Robotics)

Selon le rapport, Pudu Robotics est le chef de file mondial de l'industrie de la robotique de service commerciale en termes de revenus et d'expéditions, se classe au premier rang parmi les entreprises chinoises de robotique de service commerciale en termes de part de marché à l'international et occupe la première position mondiale en termes de revenus de robotique de nettoyage commerciale.

Cette reconnaissance souligne la croissance continue de Pudu sur les marchés de la robotique commerciale, soutenue par son portefeuille complet de produits, ses capacités de déploiement mondial et ses investissements à long terme dans les technologies d'intelligence incarnée.

Leadership mondial sur le marché : quatre places de n°1 dans le domaine des robots de service commerciaux

Le rapport de Frost & Sullivan décrit un marché mondial des robots de service commerciaux en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37% entre 2021 et 2025, et un TCAC prévu de 31,2% jusqu'en 2030.

Les entreprises chinoises sont devenues des acteurs majeurs de ce marché mondial. En 2025, les cinq principales entreprises de robotique de service commerciale dans le monde provenaient toutes de Chine, représentant collectivement plus de la moitié du marché mondial.

Numéro 1 mondial des robots de service commerciaux en termes de chiffre d'affaires et de volume d'expéditions

Selon Frost & Sullivan, Pudu Robotics se classe au 1er rang mondial en termes de revenus tirés des robots de service commerciaux et de volume d'expédition, avec environ 25% de parts de marché des revenus et 23% de parts de marché des expéditions.

Depuis son entrée sur le marché avec des robots de distribution de service en 2016, Pudu n'a cessé d'élargir son portefeuille de produits et ses scénarios d'applications. Aujourd'hui, l'entreprise a développé un portefeuille complet de robotique couvrant les robots de distribution de service, les robots de nettoyage commercial, les robots de distribution industriels et les robots d'intelligence incarnée à usage général.

Cette stratégie complète a permis à Pudu de développer non seulement un déploiement à grande échelle, mais aussi de solides capacités dans les applications commerciales de grande valeur et les déploiements d'entreprise.

Numéro 1 en termes de parts de marché à l'international parmi les entreprises chinoises spécialisées dans les robots de service commerciaux

L'expansion internationale a été un catalyseur clé de la croissance de Pudu. Le rapport de Frost & Sullivan montre que le marché d'exportation de la robotique de service commerciale en Chine a presque triplé entre 2021 et 2025, et que les expéditions à l'international devraient atteindre près de 280 000 unités d'ici 2030. Dans ce marché en croissance, Pudu Robotics s'est classé au 1er rang des entreprises chinoises de la robotique de service commerciale en termes de part de marché à l'international, représentant environ 44% du marché.

La croissance internationale de Pudu repose sur une stratégie « glocale » pérenne qui combine l'innovation mondiale des produits avec des opérations localisées, des capacités de service et des partenariats écosystémiques. Aujourd'hui, les robots Pudu ont été déployés dans plus de 85 pays et régions, servant plus de 50 000 clients finaux dans le monde entier et entrant dans 40 aéroports centraux internationaux.

L'entreprise a également obtenu une forte adoption dans des marchés haut de gamme. Environ 60% des expéditions de robots de nettoyage de la série PUDU CC1 sont destinées à l'Europe et à l'Amérique du Nord, tandis que les revenus de Pudu sur le marché des Amériques ont augmenté de 285% en glissement annuel.

Frost & Sullivan a souligné que la compétitivité future de la robotique commerciale dépendra de plus en plus non seulement des capacités technologiques, mais aussi de l'influence mondiale de la marque, des réseaux de services localisés et du développement des écosystèmes.

Leadership renforcé dans les robots de nettoyage commerciaux

Pudu Robotics s'est également classée au 1er rang mondial des revenus de robotique de nettoyage commerciale, avec environ 29% de part de marché, selon Frost & Sullivan.

Le portefeuille de services de nettoyage commercial de l'entreprise évolue vers l'ère native de l'IA grâce à son système Magic Cleaning AI Agent, qui intègre l'intelligence artificielle, le matériel robotisé et les données opérationnelles réelles pour améliorer continuellement la performance de nettoyage.

Pudu a construit un portefeuille complet de robots de nettoyage couvrant différents environnements opérationnels, y compris les robots de nettoyage tout-en-un de la série PUDU CC1, les robots de nettoyage à sec de la série PUDU MT1, les robots de nettoyage à grande échelle de la série PUDU BG1 et les robots de nettoyage vertical intelligents de la série PUDU SH1.

Le portefeuille prend en charge un large éventail d'applications, y compris des bureaux, des centres commerciaux, des aéroports, des usines et des établissements de soins de santé, permettant un déploiement flexible allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.

Frost & Sullivan : la robotique de service commerciale, voie privilégiée pour l'IA incarnée

Le rapport de Frost & Sullivan identifie la robotique de service commerciale comme l'une des voies les plus pratiques pour la commercialisation de l'IA incarnée.

Alors que l'IA passe des environnements numériques au monde physique, les robots deviennent une interface clé entre les systèmes intelligents et les opérations réelles. Toutefois, la commercialisation à grande échelle exige de relever des défis comme la collecte de données en monde réel, la complexité de l'ingénierie, les capacités de fabrication et le déploiement à l'échelle mondiale.

Frost & Sullivan identifie la robotique des services commerciaux comme l'un des secteurs les plus prometteurs pour une adoption précoce et à grande échelle de l'IA incarnée, car les robots opèrent dans des scénarios hautement reproductibles, génèrent des données réelles précieuses, s'appuient sur des plateformes matérielles éprouvées et peuvent être mis à l'échelle plus facilement dans l'ensemble des industries et des régions que dans d'autres applications robotiques.

Pudu Robotics a développé ces capacités grâce à des années de déploiement commercial. Depuis le lancement de ses premiers robots de livraison en 2016, Pudu s'est étendu à plusieurs catégories de robotique et a accumulé une expérience de déploiement commercial à grande échelle dans les secteurs de la restauration, de la vente au détail, de l'hôtellerie, des soins de santé, de la fabrication, de la logistique et du transport. Cette expérience multicatégorie et multimarché constitue le fondement de la mise en œuvre de solutions robotiques normalisées qui peuvent être reproduites à l'échelle mondiale.

Un nouveau paradigme : Pudu définit l'infrastructure de l'ère de l'IA incarnée

Frost & Sullivan souligne que l'industrie de la robotique passe d'un modèle « un robot, un cerveau » à « un cerveau, plusieurs incarnations », où un système d'intelligence unifié peut prendre en charge de multiples formes robotiques. Les entreprises dotées de capacités intégrées couvrant les châssis robotiques, les modèles, les plateformes logicielles et le développement d'écosystèmes seront mieux placées pour établir des avantages à long terme.

Pudu Robotics concrétise cette vision grâce à son architecture technologique « un cerveau, plusieurs incarnations » et à son architecture d'agents physiques, qui intègre trois couches : la couche d'incarnation, la couche système et la couche de compétences. Cette architecture illustre la transition de Pudu, qui passe du statut de leader de la robotique de service commerciale à celui de spécialiste de la robotique d'intelligence incarnée.

Frost & Sullivan prévoit que le secteur mondial de la robotique pourrait atteindre les 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, les robots devenant une infrastructure indispensable dans les opérations des entreprises, les services urbains, la production industrielle et les environnements du quotidien.

Avec plus de 130 000 robots expédiés à travers le monde, des opérations présentes dans 85 pays et régions, et une gamme complète couvrant la robotique de distribution, de nettoyage, industrielle et d'intelligence incarnée, Pudu Robotics a toutes les cartes en main pour contribuer à cette nouvelle phase du développement de la robotique.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de dix milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a mis au point des technologies et des composants clés, notamment des modules d'articulations robotiques et des contrôleurs de mouvement, et a déposé plus de 1 900 demandes de brevet à travers le monde. S'appuyant sur trois technologies clés, la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée, Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice intitulée « un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

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SOURCE Pudu Robotics

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