Pudu Robotics présente son portefeuille complet de produits à la WAIC 2026 et remporte le prix Entreprise la plus attrayante pour les investisseurs

SHANGHAI, le 19 juill. 2026 /CNW/ -- Pudu Robotics, un chef de file mondial de la robotique de service commerciale, présente son portefeuille complet de solutions de robotique intelligente lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) 2026, qui se tient du 17 au 20 juillet à Shanghai. L'un des faits saillants de l'exposition de cette année est le lancement mondial hors ligne du PUDU D7, le robot semi-humanoïde de nouvelle génération de Pudu. Parallèlement aux points forts de son exposition, Pudu Robotics s'est également vu décerner le prix Entreprise d'IA et d'intelligence incarnée la plus attrayante pour les investisseurs par 36Kr, soulignant l'influence croissante de l'entreprise dans le secteur de l'IA incarnée et la confiance continue de la communauté des investisseurs.

Portefeuille de produits Pudu Robotics au WAIC 2026

Présentation de la gamme complète de produits : démonstration des capacités multiscénarios

La présentation exhaustive de Pudu lors de la WAIC 2026 a permis de mettre en avant l'ensemble de son offre technique et de ses produits, couvrant les services, le nettoyage commercial, les applications industrielles et l'intelligence incarnée à usage général.

Le robot quadrupède PUDU D5 démontre une grande capacité d'adaptation au terrain et une navigation autonome sur un parcours d'obstacles imitant le sable, le gravier, les marches et les pentes, simulant des inspections autonomes dans des environnements complexes comme les sous-stations électriques et les parcs industriels. De plus, le D5 a effectué des démonstrations de « drifting » au kiosque, atteignant des vitesses de pointe de 5 m/s et mettant en relief une mobilité et une réactivité inégalées dans le secteur.

Faisant ses débuts publics hors ligne à l'échelle mondiale, le PUDU D7 a fait participer les visiteurs à plusieurs expériences immersives et interactives en direct. Les participants ont posé avec le D7 et ont reçu instantanément des photos prises directement sous une « perspective robotique ». Le robot a également fait la démonstration d'une coordination avancée entre plusieurs robots en se déplaçant de manière autonome et en guidant le quadrupède PUDU D5 dans le stand, qui a évité sans difficulté les piétons, illustrant ainsi de manière frappante les flux de travail collaboratifs entre différents types de robots.

Pudu présente également son portefeuille robotique abouti, notamment le robot de distribution de service BellaBot, le robot de distribution industriel PUDU T300 et les robots de nettoyage commerciaux PUDU MT1 Max et PUDU CC1 Pro. Ensemble, ces produits soulignent les déploiements éprouvés de Pudu dans les secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail, de la restauration, de la fabrication, de l'entreposage et d'autres industries.

Pudu gagne le prix Entreprise la plus attrayante pour les investisseurs dans un contexte de levées de fonds en plein essor

Le prix Entreprise la plus attrayante pour les investisseurs décerné par 36Kr s'accompagne d'un soutien solide de la part de grands investisseurs institutionnels mondiaux. En avril 2026, Pudu Robotics a finalisé une nouvelle ronde de financement de près de 150 millions USD, portant sa valorisation à plus de 1,5 milliard USD. Cela porte le financement total de Pudu à plus de 300 millions USD.

Cet intérêt marqué des investisseurs s'appuie sur des résultats commerciaux concrets. Selon le rapport « 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report » publié par Frost & Sullivan, Pudu Robotics représente respectivement 25% et 23% du marché mondial de la robotique de service commerciale en termes de revenus et d'expéditions, se classant au 1er rang mondial dans les deux catégories. De plus, Pudu Robotics a maintenu un taux de croissance des revenus en glissement annuel supérieur à 100%, les marchés internationaux représentant plus de 80% du chiffre d'affaires total pour les années consécutives. Alors que l'industrie élargie de l'IA incarnée n'en est qu'aux premières phases exploratoires, Pudu s'est approchée d'un BAIIA positif, atteignant une viabilité commerciale à grande échelle avant le reste du marché.

De l'exportation de produits à l'intégration dans l'écosystème : une feuille de route au service de l'expansion mondiale

Selon le Research Report on Chinese Enterprises' Overseas Expansion from 2025 to 2026 publié par le 36Kr Research Institute, Pudu Robotics a été présenté comme une étude de cas de référence pour l'IA incarnée. Le rapport attribue le succès international de Pudu à sa combinaison systématique d'innovation technologique, de capacités de produits et d'opérations mondiales localisées. Les analystes ont souligné que Pudu est passé de l'exportation de produits à l'exportation de sa valeur de marque mondiale et d'écosystèmes robotiques intégrés, établissant ainsi un modèle de référence essentiel pour l'expansion mondiale de technologies de pointe.

En déployant une gamme variée de produits allant des modèles spécialisés aux modèles semi-humanoïdes et humanoïdes, Pudu Robotics poursuit son objectif d'intégrer l'IA incarnée directement dans des environnements réels, faisant ainsi passer l'IA physique du statut de concept technique à celui de partenaire pratique au service de la productivité.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de dix milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a mis au point des technologies et des composants clés, notamment des modules d'articulations robotiques et des contrôleurs de mouvement, et a déposé plus de 1 900 demandes de brevet à travers le monde. S'appuyant sur trois technologies clés (la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée), Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice « Un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée à usage général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Fort d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/6027247/Pudu_Robotics_Logo.jpg

SOURCE Pudu Robotics

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