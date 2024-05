Produit révolutionnaire introduisant le nettoyage multidimensionnel, le fonctionnement intelligent et les capacités de séparation air-liquide-débris

AMSTERDAM, 14 mai 2024 /CNW/ -- Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la version améliorée de la PUDU SH1 Autolaveuse verticale intelligente à Interclean 2024. La dernière version du PUDU SH1 présente des améliorations considérables afin de proposer un produit entièrement nouveau, avec des avancées significatives en termes de design et de capacités de nettoyage.

Le PUDU SH1 amélioré de Pudu Robotics fait ses débuts à Interclean 2024.

Le PUDU SH1 est un témoignage d'innovation, capable de nettoyage multidimensionnel qui va au-delà des sols pour inclure les tables, les surfaces en verre verticales et les zones difficiles comme les coins et les espaces sous les meubles bas. Les caractéristiques de conception innovantes du PUDU SH1 permettent une séparation facile et efficace de l'air, du liquide et des déchets, assurant un processus d'élimination pratique qui empêche les blocages des drains et les dommages au moteur de l'aspirateur. Avec une pression de 27 kg, une brosse de 350 tr/min et une puissance d'aspiration de 20 KPa, le SH1 excelle à éliminer les taches tenaces telles que les déversements d'huile, les dépôts de poussière et la saleté séchée à l'air, assurant des conditions immaculées dans des environnements divers.

En réponse au besoin urgent de solutions de nettoyage durables et efficaces, le PUDU SH1 établit une nouvelle norme pour la responsabilité environnementale. La technologie avancée de batterie au lithium et les moteurs sans balais écoénergétiques du SH1 réduisent considérablement l'empreinte écologique de la machine, en adhérant aux normes ROHS strictes. En optimisant l'utilisation des ressources, le SH1 économise jusqu'à 80% d'eau et d'agents de nettoyage par rapport aux méthodes de nettoyage traditionnelles, et réduit le temps de nettoyage de 70%. Ces caractéristiques soutiennent non seulement les pratiques écologiques mais se traduisent également par des économies opérationnelles pour les entreprises.

« Pudu Robotics est dédié à donner aux entreprises les moyens d'affiner leurs services et d'accroître l'efficacité opérationnelle avec nos produits conçus pour collaborer avec les équipes humaines », a déclaré Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics. « Ce produit innovant améliore non seulement la performance de nettoyage mais incarne également notre engagement envers la conception de produits durables et l'intégration de technologies intelligentes dans les flux de travail de nettoyage. »

Le SH1 propose des pièces amovibles, qui peuvent être facilement remplacées et réparées pour prolonger l'utilisation de la machine. D'autres caractéristiques du produit incluent :

Capacités de Nettoyage Multidimensionnel: Le PUDU SH1 est équipé d'une suite d'accessoires pour nettoyer les sols, les tables, le verre vertical, les coins et sous les meubles bas.

Le PUDU SH1 est équipé d'une suite d'accessoires pour nettoyer les sols, les tables, le verre vertical, les coins et sous les meubles bas. Performance de Nettoyage Améliorée: La machine dispose d'un nettoyage à haute efficacité avec une haute pression, une vitesse de rotation et une puissance d'aspiration, ainsi qu'un réservoir d'eaux usées innovant conçu pour une séparation efficace des déchets air-liquide-débris.

La machine dispose d'un nettoyage à haute efficacité avec une haute pression, une vitesse de rotation et une puissance d'aspiration, ainsi qu'un réservoir d'eaux usées innovant conçu pour une séparation efficace des déchets air-liquide-débris. Interface à Écran Tactile: Un écran tactile convivial permet une gestion facile, y compris la sélection des modes de nettoyage, l'affichage des niveaux de batterie et d'eau et la génération de rapports intelligents.

Un écran tactile convivial permet une gestion facile, y compris la sélection des modes de nettoyage, l'affichage des niveaux de batterie et d'eau et la génération de rapports intelligents. Élimination Exceptionnelle des Taches Tenaces: La machine est capable de nettoyer diverses taches, y compris les déversements d'huile, les dépôts de poussière et la saleté séchée à l'air, assurant des conditions immaculées dans divers environnements.

La machine est capable de nettoyer diverses taches, y compris les déversements d'huile, les dépôts de poussière et la saleté séchée à l'air, assurant des conditions immaculées dans divers environnements. Détection Intelligente pour la Sécurité: Avec un diagnostic intelligent des composants clés, le PUDU SH1 assure une opération sûre et simplifie la maintenance.

Avec un diagnostic intelligent des composants clés, le PUDU SH1 assure une opération sûre et simplifie la maintenance. Séparation Air-Liquide-Débris: Le réservoir d'eaux usées du PUDU SH1 présente une conception en couches qui facilite la séparation efficace de l'air, du liquide et des déchets pour une élimination facile.

Pour plus d'informations sur le PUDU SH1, veuillez visiter https://www.pudurobotics.com/products/sh.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, est dédié à améliorer la productivité humaine et les standards de vie grâce à une technologie robotique innovante. Avec un accent sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près de mille brevets autorisés dans le monde entier, englobant une large gamme de technologies clés. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans diverses industries, y compris la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a expédié avec succès plus de 70 000 unités vers une variété de marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2411895/Pudu_Robotics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/4703979/Pudu_Logo.jpg

SOURCE Pudu Robotics

Renseignements: CONTACT : Jessie Zhang, [email protected]