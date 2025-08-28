QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent la publication du Plan d'action de la Table nationale en matière jeunesse.

Rappelons que la Table nationale en matière jeunesse réunit des partenaires en protection de la jeunesse et de la justice afin de proposer des mesures innovantes qui visent à réduire les délais judiciaires.

Ce plan d'action prévoit 42 mesures ayant pour but :

D'offrir plus d'information et d'accompagnement aux parents qui se représentent seuls;

De favoriser les modes de prévention et de règlement des différends pour éviter la judiciarisation des dossiers et le passage au tribunal lorsque ce n'est pas nécessaire;

De réduire la bureaucratie à la chambre jeunesse de la Cour du Québec afin de favoriser le traitement rapide des dossiers judiciarisés.

Les familles qui reçoivent des services en protection de la jeunesse sont souvent dans des situations de vulnérabilité. C'est pourquoi de nombreuses mesures misent sur l'accompagnement des parents et sur la recherche de solutions qui conviennent à tous, à l'extérieur des tribunaux, lorsque cela est possible, et ce, sans faire de compromis sur la santé et la sécurité des enfants. D'autres mesures misent sur le cheminement rapide et efficace des dossiers devant les tribunaux afin de réduire les délais et d'en arriver à une décision le plus rapidement possible, au bénéfice des enfants.

Citations

« Nos enfants doivent pouvoir se développer et s'épanouir en santé et en toute sécurité. C'est une priorité pour notre gouvernement. Dès que nous avons observé une hausse des délais judiciaires, nous avons mis en place la Table nationale en matière jeunesse afin de trouver rapidement des solutions et ne pas laisser la situation s'aggraver. Les mesures du plan d'action permettront d'assurer une justice efficace, plus accessible et par-dessus tout, plus humaine, au service des enfants et de leur famille. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le plan d'action que nous présentons aujourd'hui a été mûrement réfléchi. Il consacre l'engagement de notre gouvernement à mettre en œuvre des mesures innovantes pour changer les choses de manière concrète et durable sur le terrain en matière de protection de la jeunesse en réduisant les délais judiciaires. C'est aussi une manière de s'assurer que l'intérêt de l'enfant soit la considération primordiale dans la prise de décisions, conformément à l'une des principales recommandations de la Commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants

En plus du présent plan d'action, des actions ont déjà été entreprises pour réduire les délais judiciaires en matière jeunesse :

Projet pilote de médiation en protection de la jeunesse déjà offert dans six régions;

Ajout de huit juges en Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;

jeunesse de la Cour du Québec; Ajout de salles de cour dédiées aux audiences en matière de protection de la jeunesse;

Ajout de journées d'audiences dédiées aux mesures provisoires (mesures urgentes).

Liens connexes

Pour en savoir plus sur la protection de la jeunesse : Québec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/services-jeunes-difficulte-famille

Pour consulter le plan d'action : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/plans-action/table_jeunesse/Plan_action_Table_jeunesse_25-27.pdf

