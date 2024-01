Ce sondage mené en 2022 nous renseigne sur les caractéristiques des membres et leur expérience dans le programme de rétablissement des AA.

NEW YORK, 17 janvier 2024 /CNW/ - Les résultats du sondage sur les membres des AA ont été publiés et sont disponibles sur le site Web des AA et dans une version imprimée.

Plus de 6 000 membres des AA ont participé à un sondage avec une sélection d'échantillonnage aléatoire mené par le Bureau des Services généraux en 2022. Ce sondage est mené périodiquement depuis 1968 pour informer les membres et le grand public sur les caractéristiques actuelles des membres. Le sondage précédent datait de 2014.

« Ce sondage aide à caractériser les membres et renseigne le grand public sur les AA en plus de donner des renseignements importants que les membres peuvent utiliser pour rejoindre toute personne souffrant d'alcoolisme qui souhaiterait arrêter de boire », explique Deborah K., administratrice du Conseil des Services généraux.

Pour la première fois, le sondage comprenait des questions concernant les réunions des AA en ligne, qui ont connu une forte croissance pendant la pandémie de Covid-19. Si 75 % des membres ont participé à au moins une réunion virtuelle (en ligne ou par téléphone), 79 % préfèrent toujours les réunions en personne.

Si dans l'ensemble les caractéristiques générales des membres n'ont pas changé depuis 2014, les résultats ont montré une augmentation des « membres de longue date », qui comptent plus de 20 ans d'abstinence continue. En outre, 89 % des participants au sondage ont déclaré avoir un « groupe d'attache », une réunion à laquelle ils assistent régulièrement, ce qui montre un lien fort avec le Mouvement pour une grande majorité des membres.

Les résultats du sondage, des renseignements sur la méthodologie et des infographies téléchargeables sont disponibles sur aa.org/fr/membership-survey-2022 . La brochure du Sondage sur les membres des AA de 2022 est également disponible à l'achat à onlineliterature.fr.aa.org/A.-A.-Membership-Survey?whence=.



Fondé en 1935 sur le principe d'un alcoolique aidant un autre alcoolique à atteindre l'abstinence, le Mouvement des Alcooliques anonymes est un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé un nombre incalculable de vies. Les AA ont toujours cherché à rendre leur programme de rétablissement disponible au plus grand nombre et à toute personne demandant de l'aide avec un problème d'alcool.

Pour trouver une réunion des AA locale, contactez un bureau local des AA ou visitez aa.org/fr/meeting-guide-app pour en apprendre plus sur l'application Meeting Guide et comment s'en servir.

