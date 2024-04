OTTAWA, ON, le 25 avril 2024 /CNW/ - Un nombre record de 3 618 étudiants diplômés et médecins ont été jumelés à des programmes de formation en résidence au Canada dans le cadre du jumelage principal R-1 (jumelage R-1) de cette année, a annoncé le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS).

Le jumelage R-1 est une étape intégrale dans l'avancement professionnel des médecins dans le système de soins de santé au Canada.

Au total, 2 934 diplômés canadiens en médecine (DCM) ont été jumelés à des programmes de formation en résidence. Le nombre de DCM de l'année en cours non jumelés après le deuxième tour du jumelage est resté le même que lors du jumelage R-1 de 2023 avec 54 DCM non jumelés (1,9 pour cent).

De plus, 671 diplômés hors Canada et États-Unis en médecine (DHCEU) et 13 diplômés américains en médecine (DAM) ont été jumelés à des postes de formation en résidence cette année. Le nombre de DHCEU jumelés en 2024 a augmenté considérablement comparativement à 555 en 2023.

Il y avait 3 705 postes dans le jumelage : 97,7 pour cent de ceux-ci ont été pourvus. Il s'agit du nombre de postes pourvus le plus élevé lors du jumelage. À la fin du jumelage, 87 postes de formation en résidence étaient vacants. Parmi ceux-ci, 75 étaient en médecine familiale, dont 70 au Québec.

Des données de haut niveau concernant les résultats du jumelage sont maintenant accessibles au public sur carms.ca. Des données détaillées supplémentaires et une analyse de tendances pluriannuelles seront présentées en après-midi le 2 mai 2024, lorsque l'ensemble des données complètes du Forum de CaRMS de 2024 sera publié sur le site Web carms.ca.

