OTTAWA, ON, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le Canada accueillera 3 873 diplômés et médecins dans des programmes de formation en résidence à la suite du jumelage principal R-1 (jumelage R-1) de cette année, a annoncé aujourd'hui le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS).

Au total, 3 014 diplômés canadiens en médecine (DCM) ont été jumelés à des programmes de formation en résidence cette année lors des deux tours. Le nombre de DCM de l'année en cours non jumelé après le deuxième tour du jumelage était 49 (1,6 pour cent) ; ce nombre est légèrement inférieur à 54 (1,9 pour cent) en 2024. De plus, 851 diplômés hors Canada et États-Unis en médecine (DHCEU) et 8 diplômés américains en médecine (DAM) ont été jumelés à des postes de formation en résidence cette année. Le nombre de DHCEU jumelés en 2025 a considérablement augmenté comparativement à 671 en 2024 et à 555 en 2023.

Le jumelage R-1 est une étape intégrale dans l'avancement professionnel des médecins dans le système de soins de santé au Canada, puisqu'il détermine l'endroit où les médecins termineront la formation en résidence requise pour devenir des médecins agréés indépendants. Le jumelage se déroule en deux tours, ou phases, et les postes des programmes de résidence qui sont vacants après le premier tour sont transférés au deuxième tour du jumelage. Pour le jumelage R-1 de 2025, le Jour du jumelage du premier tour a eu lieu le 4 mars 2025 et le Jour du jumelage du deuxième tour a eu lieu le 17 avril 2025. Les candidats qui ont été jumelés commenceront leur formation en résidence le 1er juillet 2025.

Le jumelage R-1 offre un processus de candidature et de jumelage national et coordonné, permettant aux diplômés en médecine et aux médecins de postuler à des postes de résidence à travers le Canada par l'entremise d'une plateforme unique. Cependant, le système de soins de santé est géré par les provinces et chaque gouvernement détermine le nombre de postes disponibles et établit ses propres critères d'admissibilité pour ces postes. Ces critères peuvent varier considérablement en raison de facteurs comme les priorités locales en matière de soins de santé, les exigences en matière de langue et les obligations concernant le service post-formation. Par conséquent, tous les candidats ne sont pas admissibles à tous les programmes de résidence puisque les critères d'admissibilité peuvent varier d'une province à une autre.

Il y avait 3 991 postes dans le jumelage R-1 de 2025. Pour la première fois cette année, ce nombre comprenait des postes supplémentaires introduits lors du deuxième tour à la demande des facultés de médecine du Québec. Ces postes dans le groupe particulier, situés au Québec, ont été ajoutés spécialement pour le deuxième tour et étaient seulement offerts aux candidats qui répondaient aux critères d'admissibilité spécialisés.

Parmi les 3 942 postes initialement offerts lors du premier tour, 3 849 (97,6 pour cent) ont été pourvus à la fin des deux tours du jumelage, ainsi que 24 postes du groupe particulier lors du deuxième tour, pour un total de 3 873 -- le nombre le plus élevé de postes pourvus jamais atteint. Un total de 118 postes étaient vacants après le jumelage (91 postes offerts lors du premier tour et 27 postes du groupe particulier). Les postes en médecine familiale représentaient 94 des postes vacants (82 postes offerts lors du premier tour et 12 postes du groupe particulier).

Il est important de noter que les facultés de médecine peuvent soumettre des instructions concernant des réversions avant l'exécution du jumelage pendant chaque tour afin de redistribuer les postes vacants entre les programmes, afin de maximiser le nombre de candidats jumelés. Ainsi, le nombre de postes de résidence et les programmes auxquels ces postes sont attribués au début du jumelage peuvent être différents à la fin, puisque le nombre de postes peut augmenter pour certains programmes et diminuer pour d'autres. Par conséquent, le nombre définitif de postes signalés dans le jumelage peut varier légèrement du nombre de postes original en raison de cette mise au point en temps réel pour optimiser le processus de jumelage.

Des données de haut niveau concernant les résultats du jumelage sont maintenant accessibles au public sur carms.ca. Des données détaillées supplémentaires et une analyse de tendances pluriannuelles seront présentées en après-midi le 30 avril 2025, lorsque l'ensemble des données complètes du Forum de CaRMS de 2025 sera publié sur le site Web carms.ca.

