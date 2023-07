OTTAWA, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a le plaisir d'annoncer que ses données sur les signalements d'incidents de fraude se trouvent maintenant sur le Portail du gouvernement ouvert. Mises à jour chaque trimestre, ces données représentent la première contribution de données de la GRC au Portail.

La GRC s'efforce d'être plus transparente, ouverte, efficace et attentive aux besoins de la population, et de montrer qu'elle est digne de confiance. Son plan est de fournir de précieux renseignements aux Canadiens et aux divers intervenants et partenaires, et ainsi d'encourager un dialogue ouvert, de renforcer la confiance et la reddition de comptes, et d'aider à améliorer les services de police communautaires. Il est essentiel de communiquer de l'information aux membres du public afin qu'ils puissent participer davantage à l'élaboration de politiques, à la conception de services et, dans le cas des données sur les signalements de fraudes du CAFC, à l'adoption de mesures préventives.

En 2021 et en 2022, le CAFC a enregistré des pertes records liées à la fraude : en 2021, les signalements faits au CAFC ont révélé des pertes de 380 millions de dollars attribuables à la fraude; en 2022, ces pertes s'élevaient à 531 millions de dollars. Nous sommes à mi-parcours de l'année 2023, et le CAFC constate des tendances semblables aux deux années précédentes relativement aux signalements de fraudes et aux pertes liées à la fraude. Grâce aux données publiées par le CAFC, le public a accès à plus d'information sur les fraudes, par exemple le nombre de signalements, le lieu des signalements, les types de fraudes signalés, les pertes d'argent et l'âge des victimes.

Les Canadiens peuvent aider à lutter contre la fraude en se renseignant sur le sujet et en veillant à toujours signaler les incidents de fraude. Le CAFC et les organismes d'application de la loi demandent à tous ceux et celles qui sont la cible d'une arnaque ou d'une fraude de signaler l'activité au CAFC sur son site Web ou par téléphone au numéro sans frais 1-888-495-8501. Les victimes doivent également faire un signalement au service de police local, qui est mieux en mesure de faire enquête.

« La Stratégie de transparence et de renforcement de la confiance témoigne d'un engagement à établir des bases et à donner l'exemple sur le plan de la transparence dans la conduite des activités policières. Un accès accru aux données et à l'information sur les fraudes peut donner lieu à des choses incroyables comme l'innovation, la diminution de la victimisation, la responsabilisation ainsi qu'une amélioration des services, de la recherche et du dialogue. Le premier ensemble de données notables de la GRC qui sera publié par le Centre antifraude du Canada marque le début de nombreuses initiatives visant à promouvoir la transparence à la GRC. »

Jeff Ball , directrice générale par intérim, Analytique, Données et Gestion de l'information, Programme de GI-TI

« Le CAFC est heureux d'être le premier organisme à fournir des données de la GRC. Les signalements de fraude procurent des renseignements essentiels aux organismes d'application de la loi, mais ils peuvent également être d'une grande utilité pour le public. Nous encourageons les Canadiens à se rendre sur le Portail du gouvernement ouvert, à y consulter les données sur les fraudes et à se servir de l'information pour nous aider à faire de notre pays un endroit plus sûr et plus fort. »

Chris Lynam , directeur général, CAFC et Centre national de coordination de la lutte contre la cybercriminalité (CNC3)

Faits en bref

Le CAFC est un service national qui fait la collecte de renseignements sur la fraude à l'échelle du pays et soutient les corps policiers dans leurs activités de prévention et de répression.

Le CAFC ne mène pas d'enquête; son mandat est plutôt d'apporter une aide précieuse aux organismes d'application de la loi du monde entier en faisant des rapprochements entre des affaires en apparence non liées.

On estime actuellement à 5 ou 10 % seulement la proportion d'incidents de fraude signalés.

Le CAFC travaille de concert avec le CNC3 à la création d'un nouveau Système national de signalement des incidents de cybercriminalité et de fraude, qui sera plus convivial et renfermera des renseignements plus complets sur les incidents de cybercriminalité et de fraude signalés. Le nouveau système de signalement devrait être entièrement opérationnel à l'hiver 2023-2024.

2021 - La GRC crée la Sous-direction du gouvernement ouvert et de la gouvernance des données, laquelle consacre des ressources à temps plein à la promotion du gouvernement ouvert à la GRC.

2022 - La GRC contribue au Plan d'action national pour un gouvernement ouvert et s'engage à publier davantage de données ouvertes, à dresser un répertoire de données et à créer un forum multilatéral et un groupe de travail interne afin de promouvoir la transparence dans l'ensemble de l'organisation.

2023 - La GRC publie sa première Stratégie de transparence et de renforcement de la confiance facilitée par le gouvernement ouvert, grâce à laquelle la GRC se positionnera comme chef de file international en matière de transparence sur le plan de la sécurité publique et de pratiques de gouvernement ouvert, en plus d'incarner les principes de confiance, de transparence, d'intégrité, de responsabilisation et de participation.

