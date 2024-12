Publication de trois nouveaux résultats d'enquête en protection de la jeunesse - La Commission des droits favorise une plus grande visibilité de ses actions

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rendu public aujourd'hui un résumé des conclusions de trois enquêtes individuelles en protection de la jeunesse. Deux de ces enquêtes ont notamment révélé que des délais indus dans le traitement des dossiers ont causé des préjudices aux enfants concernés.

Cette diffusion s'inscrit dans une démarche de la Commission pour rendre plus visible son action en matière de protection de la jeunesse et en favoriser une meilleure compréhension. La Commission dépose sur son site internet un plus grand nombre de résumés de conclusions d'enquêtes. Elle diffusera dans une section dédiée, les résultats des enquêtes pour lesquelles une décision est prise par son comité des enquêtes en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, qu'elles soient de nature systémique ou individuelle, chaque fois qu'il est possible de le faire sans poser un risque en matière de confidentialité.

« Cette démarche répond notamment aux attentes exprimées par plusieurs intervenants, qui souhaitaient davantage de visibilité sur l'exécution du mandat jeunesse confié à la Commission », a commenté Philippe-André Tessier, président de la Commission.

Le mandat de la Commission en matière jeunesse consiste à corriger ou faire cesser toute situation où les droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants pourraient être lésés. En vertu de ses pouvoirs d'enquête et de recommandation, la Commission identifie et demande des correctifs sur les situations qui compromettent les droits des enfants. Elle émet notamment des recommandations aux parties concernées pour que la lésion de droits cesse, et pour que des mesures soient prises pour que cela n'arrive pas à d'autres enfants. Dans la majorité de cas, des correctifs sont mis en œuvre rapidement par les parties afin de protéger l'intérêt supérieur des enfants concernées.

« Notre volonté est de démystifier et rendre le travail de la Commission plus accessible et visible pour la population, les décideurs et les médias. Les résumés publiés fourniront une vue d'ensemble des enquêtes menées et des recommandations émises, tout en respectant les principes de confidentialité et de protection des renseignements personnels », a résumé Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission responsable du mandat jeunesse.

« Lorsque la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, l'État a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection et lui offrir rapidement des services de qualité. Notre rôle, à nous, est de garantir que les droits de ces enfants sont respectés tout au long de ce processus », a conclu Suzanne Arpin.

Les résumés des conclusions d'enquête et les recommandations peuvent être consultés sur le site Web de la Commission : www.cdpdj.qc.ca/enquetes-jeunesse

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

