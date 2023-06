Publication de l'inventaire québécois des principaux contaminants atmosphériques en 2020 et leur évolution depuis 1990

QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la publication de l'inventaire québécois des émissions des principaux contaminants atmosphériques en 2020 et leur évolution depuis 1990.

Cet inventaire est le résultat d'un vaste travail de compilation et d'analyse de données collectées dans toutes les régions du Québec. Il donne une représentation quantitative et qualitative des contaminants émis dans l'atmosphère suivants :

Les particules :

particules fines (PM 2,5 );

particules respirables (PM 10 );

particules totales (PM);

Le dioxyde de soufre (SO 2 );

); Les composés organiques volatils (COV);

Le monoxyde de carbone (CO).

De façon générale, les émissions de contaminants au Québec sont en baisse marquée depuis 1990, à l'exception des émissions de particules totales et de PM 10 qui ont augmenté principalement en raison de l'augmentation du nombre de véhicules, des kilomètres parcourus sur les routes, ainsi que de la hausse du nombre de mises en chantier de construction.

Cet état de situation et l'évolution des émissions atmosphériques permettent de guider et d'orienter l'élaboration des stratégies, des politiques et des règlements en matière de qualité de l'air.

Faits saillants :

Les diminutions observées de 1990 à 2020 :

Les émissions de CO et de NO x , provenant principalement des secteurs des transports, ont diminué respectivement, de 46,5 % et de 48,6 %;

Les émissions de COV, issues principalement des secteurs des transports et de l'utilisation des peintures et des solvants, ont diminué de 58,2 %;



Les émissions de SO 2 ont diminué de 72,7 % de 1990 à 2020. Ces émissions sont principalement attribuables au secteur des minerais et des industries minérales, incluant les alumineries, la fonte et l'affinage de métaux non ferreux;

Les émissions de PM 2,5 ont diminué de 19,9 %. Toutefois, les émissions de PM et de PM 10 ont augmenté, respectivement, de 29,7 % et de 16,5 % par rapport à 1990. Le secteur des poussières, qui inclut les poussières produites par les activités de construction et celles émises sur les routes non pavées et pavées, est le principal émetteur de PM, de PM 10 et de PM 2,5 au Québec.

