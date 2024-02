MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement canadienne, le Port de Montréal soutient 589 364 emplois et 93,5 MM$ de dollars d'activité économique à travers celles et ceux qui utilisent ses services. Ces données, issues de l'étude économique de Martin Associates, confirment l'importance du Port de Montréal au sein de l'économie canadienne et québécoise alors que 3,5 % du PIB canadien et 10 % du PIB québécois reposent en partie sur l'activité générée par les 36 millions de tonnes qui y ont circulé en 2022.

L'étude Retombées économiques locales et régionales des activités du Port de Montréal menée par Martin Associates mesure les retombées des activités liées au transport de marchandises au Port de Montréal sur les économies du Canada et du Québec. Cette étude a pour objet de quantifier les retombées générées par le traitement de plus de 36 millions de tonnes de marchandises aux terminaux maritimes du Port en 2022.

Faits saillants -- Canada /Québec

Nombre d'emplois directs, indirects et induits, incluant les entreprises qui dépendent des terminaux maritimes ou qui y fournissent des services : 37 774, au salaire moyen de 78 721 de dollars (emplois directs)

Retombées économiques : 2,7 milliards de dollars

Retombées fiscales découlant des activités liées aux terminaux maritimes : 1,5 milliard de dollars

Valeur des marchandises manutentionnées au Port de Montréal : 151,2 milliards de dollars

589 364 emplois auprès d'importateurs et d'exportateurs, dont 267 941 au Québec

Contribution des utilisateurs à l'économie canadienne : 93,5 milliards de dollars, soit 3,5 % du PIB

Contribution des utilisateurs à l'économie du Québec : 54,9 milliards de dollars, soit environ 10 % du PIB

Nouvelles retombées économiques vers l' Ontario et les États-Unis

Cette nouvelle étude dresse également un portrait des retombées économiques de l'activité vers l'Ontario et les États-Unis alors que le Port de Montréal agit comme principale voie d'accès vers le cœur de l'Amérique du Nord. Ainsi, pour l'Ontario, les marchandises qui y ont transité ont soutenu :

154 774 emplois chez les utilisateurs.

18,9 milliards de dollars $ de valeur économique totale, soit 2 % du PIB de l' Ontario

Faits saillants -- Ontario

5181 emplois directs, induits et indirects

370,2 millions de dollars en retombées économiques

208,1 millions de dollars en retombées fiscales

Faits saillants -- États-Unis

2020 emplois directs, induits et indirects

145,3 millions de dollars en retombées économiques

82,3 millions de dollars en retombées fiscales

Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, Martin Associates s'appuie sur une méthodologie et des définitions qu'elle a employées pour mesurer les retombées économiques des activités portuaires maritimes de plus de 700 ports aux États-Unis et au Canada dans les 38 dernières années. Les retombées économiques qui en résultent ont été obtenues au terme d'une enquête téléphonique menée auprès de membres de chacun des secteurs économiques fournissant des services aux navires et aux marchandises au Port, pour un total de 1100 entrevues auprès de 800 entreprises.

D'autres données publiées proviennent notamment de Statistique Canada et de Revenu Canada, ainsi que du U.S. Bureau of Economic Analysis, de la Tax Foundation et du Annual Survey of State and Local Government Finances du U.S. Census Bureau.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

