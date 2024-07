VANCOUVER, BC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les océans et les voies navigables du Canada abritent divers écosystèmes qui jouent un rôle clé dans la santé des Canadiens et de l'environnement. Les changements climatiques, la pollution, et le transport maritime peuvent avoir des effets sur la vie marine. Grâce à son Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada accroît la protection et la préservation de ces importants écosystèmes marins.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé l'octroi de près de 9,3 millions de dollars pour quatre projets en Colombie-Britannique dans le cadre du Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques (FREA). Ce fonds soutient des projets visant à conserver et à restaurer nos écosystèmes aquatiques en s'attaquant aux effets négatifs qui pèsent sur ces environnements.

Les projets qui seront financés dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui comprennent :

L'octroi de 852 000 $ sur quatre ans à la Première Nation Ditidaht pour restaurer le bassin hydrographique du ruisseau Doobah sur la côte ouest de l'île de Vancouver . Des initiatives communautaires et une approche de restauration éclairée et fondée sur la nature permettront de remédier à la perte et à la dégradation d'habitats essentiels de frai et d'élevage du saumon.

. Des initiatives communautaires et une approche de restauration éclairée et fondée sur la nature permettront de remédier à la perte et à la dégradation d'habitats essentiels de frai et d'élevage du saumon. L'octroi de 1 818 901 $ sur quatre ans à la SeaChange Marine Conservation Society et à ses partenaires pour mettre en œuvre le projet Resilient Estuaries of the Salish Sea (des estuaires résilients dans la mer des Salish) grâce à des activités de restauration, de conservation, de surveillance, et d'éducation qui s'attaquent aux pressions et aux menaces qui pèsent sur le saumon, une espèce si importante.

L'octroi de 2 924 899 $ sur quatre ans au Secrétariat de la Nation Haïda pour poursuivre la surveillance, la gestion adaptative, et la restauration de sites marins historiques d'exploitation forrestière dans des estuaires écologiquement sensibles de Haida Gwaii.

L'octroi de 3 683 027 $ sur quatre ans à l'Initiative de sauvetage du varech (basée au Centre des sciences de la mer Bamfield de la Western Canadian Universities Marine Sciences Society) et à l'Université de Victoria , pour élaborer et appliquer des méthodes de culture et de plantation des algues géantes et du néréocyte dans le sud de la Colombie-Britannique, en partenariat avec les Premières Nations locales.

Dans le cadre du Plan de protection des océans, le FREA appuie des projets qui cernent les priorités de restauration dans les zones côtières et en amont, ayant une incidence directe sur les écosystèmes aquatiques côtiers, qui contribuent à élaborer et à mettre en œuvre des plans de restauration aquatique, et à favoriser la création de partenariats avec les peuples autochtones, les groupes de protection de la nature, et le milieu universitaire, pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats aquatiques au Canada. Les activités financées dans le cadre du FREA permettent également de s'attaquer aux causes profondes des effets négatifs sur ces milieux. Les projets permettent de protéger et de restaurer l'habitat aquatique du littoral, des estuaires, et de l'intérieur des terres du Canada.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les experts, le milieu universitaire, et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permet de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour restaurer et préserver la santé de nos écosystèmes marins et d'eau douce. Nous sommes fiers de contribuer au financement du travail de ces bénéficiaires dans la restauration et l'amélioration de zones aquatiques côtières et en amont jugées prioritaires. En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer notre capacité à lutter contre les changements climatiques, grâce à des activités de restauration aquatique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les côtes du Canada soutiennent nos collectivités, favorisent le commerce international, abritent de précieux écosystèmes, et jouent un rôle clé dans le renforcement de notre économie. Dans le cadre du Plan de protection des océans, l'investissement le plus important jamais réalisé pour préserver les côtes et les voies navigables du Canada, le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques nous aidera à continuer de protéger et de restaurer les milieux aquatiques de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« La Première Nation Ditidaht détient la richesse de sa Nation et l'usage de ses terres, de ses eaux et de ses ressources à l'avenir comme elle l'a fait dans le passé, pour le bien commun et le bénéfice de tous les Ditidaht, en favorisant un développement basé sur le principe de la protection et du maintien de leurs liens physiques et spirituels avec leurs terres, leurs eaux, et leurs ressources pour toutes les générations. Le projet de restauration du ruisseau Doobah appuiera ces valeurs, grâce à la guérison de nos terres du sommet des montagnes au fond des vallées, à la restauration d'habitats aquatiques importants, au rétablissement d'espèces importantes sur le plan culturel telles que les saumons sauvages, et à la guérison continue du peuple Ditidaht. »

Paul Sieber, directeur des Ressources naturelles, Première Nation Ditidaht

« Ce projet est fondamental et crucial. Nous restaurons les herbiers de zostère qui prospéraient avant qu'ils ne deviennent des décharges de bois, ce qui est essentiel pour rétablir les bases de la vie dans ces zones. Pendant des années, les débris de l'exploitation forestière ont enseveli les herbiers, étouffant les zones intertidales. Toutefois, grâce aux efforts de restauration, la lumière revient et les nouveaux herbiers attirent de nouveau la vie. Ce projet est extrêmement important. »

Gaagwiis Jason Alsop, président de la Nation Haïda

« Les forêts de varech sont des écosystèmes d'une importance vitale sur le littoral de la Colombie-Britannique. Ce nouveau financement permettra de faire avancer les travaux scientifiques indispensables pour comprendre la meilleure manière de restaurer les forêts de varech, et pour entamer ce travail important. Nous sommes ravis d'établir des partenariats et de mener ces travaux avec les Premières Nations locales de l'île de Vancouver. »

Julia Baum, coresponsable de la Kelp Rescue Initiative et professeure à l'Université de Victoria

« Les estuaires servent de lignes de vie aux écosystèmes côtiers. Il est plus important que jamais de soutenir les travaux de restauration afin de préserver les habitats essentiels, pour qu'ils résistent aux changements climatiques. L'aide du FREA a permis à SeaChange d'optimiser ses efforts, d'agrandir son équipe de professionnels, et de mettre sur pied des projets durables et à long terme afin d'apporter des changements positifs. »

Susan Anthony, Ph. D., chercheuse en biologie/gestionnaire de projet, projet Resilient Estuaries of the Salish Sea avec la SeaChange Marine Conservation Society

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait l'investissement le plus important jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait l'investissement le plus important jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. En décembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans pour le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin d'appuyer des projets de conservation et de restauration de zones aquatiques côtières et en amont jugées prioritaires.

a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans pour le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin d'appuyer des projets de conservation et de restauration de zones aquatiques côtières et en amont jugées prioritaires. Le gouvernement du Canada a fait des investissements importants dans le pilier de la restauration communautaire aux termes du Fonds pour la restauration côtière en 2017, et le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques continue à rassembler les groupes autochtones, les utilisateurs de ressources, les organismes communautaires et d'autres groupes, pour encourager la capacité locale à soutenir la restauration, l'entretien et la revitalisation des habitats aquatiques.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

