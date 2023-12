GIBSONS, BC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Les océans et les voies navigables du Canada abritent divers écosystèmes qui jouent un rôle important dans la santé de la population canadienne et de l'environnement. Les changements climatiques, la pollution et les activités de transport maritime peuvent menacer le milieu biologique marin. Le Plan de protection des océans permettra au gouvernement du Canada d'augmenter les niveaux de protection et de préserver davantage ces importants écosystèmes marins.

Aujourd'hui, le député de West Vancouver-Sunshine Coast - Sea to Sky Country, Patrick Weiler, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé plus de 12 millions de dollars pour 6 projets en Colombie-Britannique dans le cadre du Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques (FREA). Ce Fonds soutient des projets visant à conserver et à restaurer nos écosystèmes aquatiques en s'attaquant aux menaces qui pèsent sur ces milieux.

Les projets financés dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui incluent les suivants :

1 697 551 $ au cours des quatre prochaines années octroyés au gouvernement de la Nation Tla'amin pour travailler avec des partenaires, en vue de rétablir et d'appuyer le rétablissement des populations de saumon du Pacifique dans le bassin versant du lac Unwin.

1 028 750 $ au cours des quatre prochaines années pour permettre à la fondation British Columbia Conservation Foundation (BCCF) de travailler en partenariat avec les Nations shíshálh et tla'amin pour aider à restaurer et à améliorer les forêts de varech le long de la Sunshine Coast , dans le but de rétablir plus de 67 000 mètres carrés de varech sur 25 sites.

(BCCF) de travailler en partenariat avec les Nations shíshálh et tla'amin pour aider à restaurer et à améliorer les forêts de varech le long de la , dans le but de rétablir plus de 67 000 mètres carrés de varech sur 25 sites. 1 502 135 $ au cours des quatre prochaines années pour permettre à la société Comox Valley Project Watershed Society de travailler avec des partenaires en vue de restaurer et d'améliorer les écosystèmes marins sur le littoral à l'est de l'île de Vancouver , y compris les marais intertidaux, les herbiers de zostère, et les forêts de varech, l'habitat de croissance essentiel et les corridors migratoires pour les salmonidés du Pacifique.

de travailler avec des partenaires en vue de restaurer et d'améliorer les écosystèmes marins sur le littoral à l'est de l'île de , y compris les marais intertidaux, les herbiers de zostère, et les forêts de varech, l'habitat de croissance essentiel et les corridors migratoires pour les salmonidés du Pacifique. 5 000 000 $ sur cinq ans pour permettre à la fondation Nature Trust British-Columbia (NTBC) de travailler avec des partenaires pour améliorer la résilience aux changements climatiques en restaurant les habitats estuariens et riverains de la mer des Salish et du nord de l'île de Vancouver .

(NTBC) de travailler avec des partenaires pour améliorer la résilience aux changements climatiques en restaurant les habitats estuariens et riverains de la mer des Salish et du nord de l'île de . 312 602 $ au cours des quatre prochaines années pour la fondation Skeena Knowledge Trust , afin de créer un registre complet des projets propres au saumon, qui donnera un aperçu de tous les projets de restauration du saumon en milieu aquatique, réalisés dans le bassin hydrographique et l'estuaire de la rivière Skeena.

, afin de créer un registre complet des projets propres au saumon, qui donnera un aperçu de tous les projets de restauration du saumon en milieu aquatique, réalisés dans le bassin hydrographique et l'estuaire de la rivière Skeena. 2 599 000 $ au cours des quatre prochaines années pour la société Squamish River Watershed Society afin de restaurer l'habitat du saumon quinnat dans le cours supérieur de la baie Howe, y compris les estuaires de la rivière Stawamus et de la rivière Squamish .

Dans le cadre du Plan de protection des océans, le FREA appuie des projets visant à établir les priorités de restauration sur les côtes et à l'intérieur des terres, à élaborer et à mettre en œuvre des plans de restauration aquatique, et à stimuler la création de partenariats avec les peuples autochtones, les groupes de conservation, et le milieu universitaire, pour s'attaquer aux menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats aquatiques au Canada. Les activités financées dans le cadre du FREA permettront également de s'attaquer aux causes profondes des effets négatifs sur ces milieux. Les projets permettront de protéger et de restaurer l'habitat aquatique du littoral, des estuaires et de l'intérieur des terres du Canada.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, les spécialistes, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour restaurer et préserver la santé de nos écosystèmes océaniques et d'eau douce. Nous sommes fiers d'aider à financer des travaux de restauration et d'amélioration des zones aquatiques côtières et en amont prioritaires. En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer notre capacité à lutter contre les changements climatiques, grâce à des activités de restauration côtière. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les côtes du Canada soutiennent nos communautés, favorisent le commerce international, abritent de précieux écosystèmes, et jouent un rôle clé dans le renforcement de notre économie. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le plus important investissement jamais réalisé pour préserver les côtes et les voies navigables du Canada, le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques nous aidera à continuer de protéger et de restaurer les écosystèmes aquatiques de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« La Colombie-Britannique abrite des écosystèmes marins dynamiques qui soutiennent le saumon sauvage du Pacifique et une vie aquatique très diverse. La Átl'ḵa7tsem/baie Howe et de nombreux autres plans d'eau de la Colombie-Britannique ont été profondément touchés par l'activité humaine, mettant en péril l'économie bleue qu'ils offrent aux communautés côtières. Grâce aux investissements du gouvernement fédéral de plus de 12 millions de dollars annoncés aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec les peuples autochtones et les organisations environnementales, pour rétablir les forêts de varech, replanter de la zostère et restaurer les écosystèmes riverains et marins, qui offrent une valeur incommensurable aux Britanno-Colombiens. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Il est de notre responsabilité de prendre soin de la terre pour que le saumon puisse prospérer. Le projet de restauration du lac Unwin réveille un habitat important du poisson qui dort depuis plus de 70 ans, et constitue une étape importante dans la réalisation de la promesse que nous avons faite aux générations futures d'avoir un accès continu au saumon sauvage. Le projet profitera non seulement à la Nation Tla'amin, mais aussi à tous les résidents de la région qui dépendent du saumon. »

Hegus John Hackett, chef de la Nation Tla'amin

« La BC Conservation Foundation est fière de s'associer aux Nations Shíshálh et Tla'amin et au gouvernement du Canada dans le cadre de cette initiative novatrice, qui vise à restaurer les forêts de varech de la mer des Salish. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les détenteurs du savoir autochtone et les scientifiques formés dans l'Ouest, en vue de restaurer le varech qui fournira un habitat et de la nourriture au saumon, au sébaste, à la morue-lingue, au hareng, aux crevettes, au crabe, et à l'ormeau nordique. Nous espérons que cette initiative mènera à des projets similaires qui illustreront comment le travail avec les ressources naturelles peut non seulement améliorer l'environnement, mais aussi créer des emplois, soutenir les communautés, et bâtir des économies modernes et vertes. »

David Hendrickson, directeur général, British Columbia Conservation Foundation

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. En décembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans pour le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin de soutenir des projets qui favorisent la conservation et la restauration des zones aquatiques prioritaires côtières et en amont.

a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans pour le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin de soutenir des projets qui favorisent la conservation et la restauration des zones aquatiques prioritaires côtières et en amont. Il est important de bâtir des collectivités pour transmettre les meilleures façons de protéger et de restaurer l'environnement. Le renforcement des collectivités a débuté avec le Fonds pour la restauration côtière, et le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques continuera à rassembler les groupes autochtones, les utilisateurs des ressources, les organisations communautaires, et les autres groupes, afin d'encourager la capacité locale à soutenir la restauration, l'entretien, et la revitalisation des habitats aquatiques.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]