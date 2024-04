TABUSINTAC, NB, le 22 avril 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux jouent un rôle fondamental dans l'économie de nos collectivités côtières, car plusieurs d'entre elles en dépendent comme principale source d'emploi. Assurer que ces ports demeurent en bon état de fonctionnement aide à garantir que nos collectivités côtières peuvent continuer à prospérer.

Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, était à Tabusintac, au Nouveau-Brunswick, pour annoncer, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, des plans visant à effectuer des travaux de dragage cruciaux aux ports pour petits bateaux de McEachern's Point et de Pointe-Sapin. Ces travaux essentiels permettront de retirer les sédiments afin de permettre aux pêcheurs d'entrer et de sortir librement du port.

Le budget de 2024 a annoncé 463,3 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024-2025, pour la réparation et l'entretien des ports pour petits bateaux partout au Canada. Cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir, en fournissant des ports sécuritaires et fonctionnels aux Canadiens, qui travaillent dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, de la construction, et du génie maritime.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir des ports sécuritaires et fonctionnels pour soutenir les communautés côtières. Pêches et Océans Canada (MPO) comprend parfaitement que la saison de pêche au homard approche à grands pas, et c'est pourquoi le MPO travaille actuellement sans relâche, pour s'assurer que les contrats de dragage pour les ports de McEachern's Point et de Pointe-Sapin soient attribués, et que les travaux de dragage commencent le plus tôt possible.

Citations

« Les ports pour petits bateaux du Canada jouent un rôle tellement central dans nos collectivités côtières. Ils sont d'importance vitale pour les pêcheurs d'un océan à l'autre, jouent un rôle clé dans notre identité culturelle, et soutiennent le tourisme. Cet investissement permettra d'assurer un accès sécuritaire à nos voies navigables, et contribuera à stimuler nos économies locales. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les ports pour petits bateaux sont le cœur même des communautés côtières du Nouveau-Brunswick. Ce sont des infrastructures essentielles aux économies locales et nous devons les réparer, les entretenir ou en construire de nouveaux pour qu'ils soient plus efficaces. En procédant aux travaux de dragage des quais de McEachern's Point (Tabusintac) et de Pointe-Sapin, nous assurons la sécurité des pêcheurs et de leurs membres d'équipages. Avec les fonds supplémentaires dans le budget fédéral 2024, d'autres quais de nos régions seront réparés dans un avenir rapproché. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

Faits en bref

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois dans l'industrie canadienne de la pêche commerciale, ainsi que des milliers d'autres emplois dans les industries connexes.

Le port de McEachern's Point accueille 39 navires commerciaux pour la pêche printanière du homard. La valeur moyenne des débarquements annuels de homard dans ce port s'élève à 5 millions de dollars.

Le port de Pointe-Sapin accueille 82 navires commerciaux pour la pêche au homard de printemps et d'été. La valeur moyenne des débarquements annuels de homard dans ce port s'élève à 7 millions de dollars.

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]