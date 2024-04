OTTAWA, ON, le 26 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, sera accompagnée de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, pour faire une annonce virtuelle concernant le financement prévu dans le budget de 2024, en vue de réparer et d'entretenir les ports pour petits bateaux.

Date : Le 29 avril 2024



Heure : 11 h HAE

Veuillez noter que la ministre et le secrétaire parlementaire prononceront une allocution similaire dans les deux langues officielles.

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette conférence de presse virtuelle doivent s'inscrire. Communiquez avec le Service des relations avec les médias de Pêches et Océans Canada au [email protected] pour confirmer votre présence ou pour recevoir les détails de l'appel.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jérémy Collard, Attaché de presse, Bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]