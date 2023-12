L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers lance une nouvelle campagne de sensibilisation des consommateurs

TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) lance une campagne ciblée de sensibilisation des consommateurs.Le but est de protéger les consommateurs vulnérables et leur famille lorsqu'ils cherchent à souscrire des produits d'assurance vie et santé. La campagne sensibilisera les consommateurs à l'importance de poser les bonnes questions, de comprendre les produits qui leur sont offerts et de prendre des décisions éclairées, tout en leur donnant les moyens de le faire.

La campagne fait suite à un vaste examen inédit mené par l'ARSF concernant le secteur de l'assurance vie et santé, et qui a révélé des pratiques inquiétantes qui portent préjudice aux consommateurs vulnérables. Certaines sociétés de gestion d'assurance (SGA) et leurs agents utilisent du matériel de formation inadéquat et vendent des produits complexes qui ne répondent pas aux besoins des consommateurs.

« Les consommateurs méritent mieux. Les infractions réglementaires et les entorses aux meilleures pratiques que commettent les agents associés à ces SGA sont inacceptables », explique Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie. « Nous allons continuer de surveiller de près ce secteur, notamment les compagnies d'assurance s'il y a lieu, de prendre des mesures d'application et d'informer les consommateurs pour qu'ils souscrivent des polices et des produits qui soient adaptés à leur situation et à leur famille. »

La campagne de sensibilisation munit les consommateurs des informations dont ils ont besoin, par exemple :

Avant de signer avec un agent d'assurance, il faut s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

L'agent doit être titulaire d'un permis d'agent d'assurance qui l'autorise à vendre de l'assurance vie en Ontario .

. L'agent doit indiquer par écrit le nom des fournisseurs de ses produits et services d'assurance, et le nom des assureurs qu'il représente.

L'agent doit indiquer par écrit tout conflit d'intérêts qu'il pourrait avoir.

L'agent doit expliquer en quoi consiste l'assurance vie, son fonctionnement et la meilleure option pour le consommateur et sa famille, et pourquoi. L'agent doit également faire ce qui suit :

Mener une analyse complète des besoins en assurance.

Décrire le risque associé à un produit qui inclut un volet de placement et expliquer les coûts ou les conséquences à long terme.

Aider le consommateur à remplir et à soumettre sa demande, et répondre à toute éventuelle question de sa part.

« L'assurance vie a pour but de protéger les personnes, les familles et les entreprises, et ces produits doivent répondre aux besoins de chaque consommateur et s'adapter à leur situation financière », poursuit M. Loke. « Il est important que les personnes et les familles soient informées des risques associés à la souscription d'une police d'assurance complexe et qu'elles sachent qu'elles n'ont aucune obligation d'acheter un produit si aucun ne leur convient. »

Faits en bref

D'après une récente étude de l'ARSF, les consommateurs vulnérables sont 16 % plus susceptibles que les autres consommateurs d'être confrontés à un problème dans le secteur de l'assurance vie et santé. Ces consommateurs vulnérables désignent notamment les nouveaux arrivants, les personnes âgées, les élèves et les personnes possédant peu de connaissances financières.

Plus de 8 millions d'Ontariens ont une police d'assurance vie.

Les Ontariens déboursent plus de 9 milliards en dollars en primes d'assurance vie individuelle.

Le foyer moyen en Ontario détient une couverture d'assurance vie de plus de 500 000 $

détient une couverture d'assurance vie de plus de 500 000 $ Les 12 775 agents d'assurance vie sous contrat avec la SGA visée au moment de l'examen représentaient environ 20 pour cent des agents d'assurance vie titulaires d'un permis en Ontario .

Les consommateurs qui estiment que leur agent d'assurance a enfreint la Loi sur les assurances peuvent déposer une plainte en suivant les étapes indiquées sur le site Web de l'ARSF. Un comportement d'agent à signaler serait, par exemple, de ne pas divulguer un conflit d'intérêts ou de communiquer des informations fausses ou trompeuses sur un produit.

L'ARSF continue à travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

