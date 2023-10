L'ARSF renforce la surveillance et la responsabilisation du secteur de l'assurance vie

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) prend des mesures pour mieux protéger les consommateurs sur le marché de l'assurance vie et de l'assurance maladie.

Dans le cadre de son approche améliorée de la supervision sectorielle, l'ARSF publie aujourd'hui deux rapports : Examens thématiques des agents d'assurance vie : SGA ayant un modèle de recrutement par paliers et Pratiques observées dans la distribution et la vente d'assurance vie universelle. Dans ces rapports, l'ARSF a mis au jour des pratiques troublantes dans le secteur de l'assurance vie et de l'assurance maladie qui nuisent aux consommateurs. Par exemple, de nombreux agents ne sont pas correctement formés et supervisés, et des clients se voient vendre des polices d'assurance vie universelle dont ils n'ont pas besoin.

« Pour corriger les pratiques commerciales inquiétantes, dont beaucoup sont décrites dans les deux nouveaux rapports que nous avons publiés aujourd'hui, nous avons élaboré un plan d'action éclairé, transparent et fondé sur des données probantes afin de faire face à ces risques et défis réglementaires. Il s'agit de notre plan d'action en six points conçu pour améliorer la protection et le traitement équitable des consommateurs », a déclaré Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industries de l'ARSF.

Le plan d'action d'ARSF comprend six points :

Une approche renforcée de la surveillance; Un nouveau cadre réglementaire, y compris une nouvelle règle; Des orientations renforcées et ciblées; L'application de la loi; La protection des dénonciateurs; Une campagne d'éducation des consommateurs.

L'ARSF continuera à examiner cette question, y compris les contrôles des assureurs le cas échéant, et à prendre des mesures d'application de la loi afin que les consommateurs obtiennent en fin de compte des polices et des produits qui conviennent à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

