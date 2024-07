GRAND FALLS-WINDSOR, NL, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Les océans et les voies navigables du Canada abritent des écosystèmes diversifiés qui jouent un rôle important dans la santé des Canadiens et de l'environnement. Les changements climatiques, la pollution, et le transport maritime peuvent avoir des effets négatifs sur la vie marine. Dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, le gouvernement du Canada renforce la protection et préserve davantage ces importants écosystèmes marins.

Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un financement de 1,2 million de dollars, dans le cadre du Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques (FREA), pour soutenir le saumon sauvage de l'Atlantique à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le financement est versé à l'Environmental Resources Management Association (ERMA) pour l'Approche collaborative de restauration des bassins versants du saumon de l'Atlantique de la rivière Exploits. Fruit d'une collaboration entre l'ERMA et l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, le projet étudiera des stratégies visant à améliorer la productivité du saumon sauvage de l'Atlantique dans la province, en mettant l'accent sur les frayères et les ressources alimentaires de l'espèce, et en soutenant les plans de restauration propres aux bassins versants.

Dans le cadre du Plan de protection des océans, le FREA soutient des projets qui contribuent aux priorités de restauration dans les zones côtières et en amont, qui se répercutent directement sur les écosystèmes aquatiques côtiers, qui contribuent à élaborer et à mettre en œuvre des plans de restauration aquatique, qui établissent des partenariats avec les peuples autochtones, les groupes de conservation et le milieu universitaire pour lutter contre les menaces pesant sur les espèces aquatiques et les habitats canadiens. Les activités financées dans le cadre du FREA aident à s'attaquer aux causes profondes des effets sur ces environnements et aident à protéger et à restaurer l'habitat aquatique du littoral, des estuaires, et des régions intérieures du Canada.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les experts, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permet de garder nos océans et nos côtes en bonne santé, de faire progresser la Réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour restaurer et protéger la santé de nos écosystèmes océaniques et d'eau douce. Nous sommes fiers de contribuer au financement du travail de ces bénéficiaires visant à restaurer et à améliorer des zones aquatiques côtières et en amont prioritaires. En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer nos capacités à lutter contre les changements climatiques grâce à des activités de restauration aquatique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques du Plan de protection des océans du Canada permettra de protéger et de restaurer les milieux aquatiques de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce financement important améliorera la productivité du saumon sauvage de l'Atlantique et fera croître notre économie. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« Terre-Neuve-et-Labrador jouit de certaines des meilleures rivières à saumon sauvage de l'Atlantique au monde. Elles soutiennent nos communautés grâce au tourisme et font partie intégrante de notre mode de vie. Nous veillons à ce qu'elles fassent également partie de notre avenir. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le financement fourni par le MPO dans le cadre du Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques fournira à l'ERMA 1,2 million de dollars sur trois ans pour enquêter sur les goulets d'étranglement qui limitent la productivité en eau douce du saumon sauvage de l'Atlantique à Terre-Neuve-et-Labrador. Une équipe collaborative de l'ERMA et de l'Université Memorial de Terre-Neuve examinera des stratégies visant à améliorer la productivité du saumon de l'Atlantique. La rivière Exploits est la rivière où croît le plus grand nombre de saumon sauvage de l'Atlantique à Terre-Neuve, et notre projet contribuera à assurer une montaison durable pour les générations futures. »

Kevin Sheppard, vice-président du conseil d'administration de l'ERMA

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le pour protéger ses côtes et ses voies navigables. En décembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin de soutenir des projets de conservation et de restauration des zones aquatiques côtières et en amont prioritaires.

a annoncé un investissement de 75 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques, dans le cadre du Plan de protection des océans élargi, afin de soutenir des projets de conservation et de restauration des zones aquatiques côtières et en amont prioritaires. Le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements dans la communauté de restauration dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière en 2017, et le Fonds pour la restauration des écosystèmes aquatiques continue de rassembler les groupes autochtones, les utilisateurs de la ressource, les organismes communautaires et d'autres groupes, en vue d'encourager la capacité locale à soutenir la restauration, l'entretien, et la revitalisation de l'habitat aquatique.

a fait d'importants investissements dans la communauté de restauration dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière en le Fonds pour la restauration des écosystèmes aquatiques continue de rassembler les groupes autochtones, les utilisateurs de la ressource, les organismes communautaires et d'autres groupes, en vue d'encourager la capacité locale à soutenir la restauration, l'entretien, et la revitalisation de l'habitat aquatique. Le projet permettra de combler quatre postes à temps plein, pour deux étudiants d'été et deux techniciens saisonniers sur une période de trois ans.

