PETERBOROUGH, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature jouent un rôle essentiel pour capter les émissions de gaz à effet de serre nuisibles et retirer davantage de dioxyde de carbone de l'atmosphère, tout en préservant les endroits et les espèces qui font partie intégrante de nos communautés. Le gouvernement du Canada a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du pays afin d'atteindre ses cibles de réduction des émissions et d'inverser la courbe de la perte de biodiversité d'ici 2030.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et de la ministre des Sports et de l'Activité physique, Adam van Koeverden, ont annoncé, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, un financement de plus de 8,5 millions de dollars pour la réalisation de deux projets de conservation et de protection des écosystèmes à Peterborough.

Les projets suivants ont reçu un financement au titre du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature :

Le Kawartha Land Trust a obtenu 7 millions de dollars en appui à ses efforts de conservation, permettant l'acquisition de 566 hectares additionnels de forêt tempérée intacte et d'habitats en bordure de plans d'eau douce, où l'on retrouve 28 espèces à risque.

L'Association of Conservation Authorities of Ontario (Association ontarienne des offices de protection de la nature) a reçu 1,586 million de dollars pour prévenir la destruction d'écosystèmes essentiels et pour réaliser des activités de soutien à des espèces à risque, dont la tortue serpentine, le carex faux-lupulina et le martinet ramoneur.

Le gouvernement du Canada appuie une foule de solutions climatiques axées sur la nature, notamment la plantation de 2 milliards d'arbres, la restauration d'écosystèmes dégradés, l'amélioration de pratiques de gestion des terres (dont les terres agricoles) et la conservation de terres susceptibles d'être converties pour d'autres usages. Les activités soutenues par le gouvernement du Canada contribuent à atténuer les changements climatiques, à renforcer la résilience, à améliorer la qualité de l'eau et à fournir des habitats essentiels aux espèces sauvages du Canada.

Citations

« La nature est notre plus grande alliée pour lutter contre les changements climatiques. Mais elle a également besoin de notre aide. Un trop grand nombre des magnifiques écosystèmes qui sont chers à la population canadienne sont menacés et ont besoin de protection. Notre gouvernement a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, dans le but d'inverser la courbe de la perte de biodiversité et de protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030. Nous travaillons avec des partenaires de toutes sortes dans l'ensemble du pays pour protéger ces paysages riches en carbone, afin de préserver des habitats essentiels et de nous rapprocher de nos objectifs climatiques. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

« La protection de la nature est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les changements climatiques. Les écosystèmes vitaux, comme ceux que l'on trouve ici à Peterborough, absorbent le carbone et renforcent la résilience des collectivités aux effets des changements climatiques. Notre gouvernement a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, dont l'objectif est de protéger 30 % des terres et des eaux de notre pays. Pour ce faire, il faut d'abord protéger des espaces comme ceux visés par les projets annoncés aujourd'hui. Les avantages à long terme sont importants : ils nous rapprochent de nos objectifs climatiques et permettent de protéger à jamais l'habitat essentiel de nombreuses espèces. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Nous progressons vers l'atteinte des ambitieux objectifs de conservation du Canada dans le cadre des efforts que nous déployons collectivement pour freiner et renverser le déclin alarmant de la biodiversité à l'échelle mondiale. Il faut absolument que nous collaborions avec les communautés aux quatre coins du pays pour réaliser des progrès. Ces projets illustrent parfaitement ce qu'il est possible de faire lorsque nous travaillons ensemble pour assurer un meilleur accès aux milieux naturels pour la population canadienne et pour engendrer des effets positifs sur la biodiversité. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et de la ministre des Sports et de l'Activité physique et député de Milton, Adam van Koeverden

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est fixé l'ambitieux objectif de protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030, de freiner la perte de la nature et d'inverser cette tendance au pays d'ici 2030, ainsi que de parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Le Canada possède 24 % des milieux humides de la planète, 25 % de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 % des dernières forêts boréales.

possède 24 % des milieux humides de la planète, 25 % de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 % des dernières forêts boréales. Les solutions climatiques axées sur la nature sont un élément clé du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 5 milliards de dollars sur 10 ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles, dont 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada. Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature aidera le Canada à atteindre son objectif de retrancher de 5 à 7 mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année d'ici 2030 grâce à des solutions climatiques axées sur la nature.



