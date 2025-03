SACKVILLE, NB, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse vont collectivement de l'avant pour protéger l'isthme de Chignecto des effets de plus en plus dévastateurs du changement climatique. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse s'engagent à verser 162,5 millions de dollars chacun, soit un total de 325 millions de dollars pour soutenir le projet (évalué à 650 millions de dollars). Il s'agit d'une étape cruciale pour veiller à ce que ce lien important soit sécuritaire.

Cette annonce a été faite par le ministre Dominic LeBlanc, le ministre Kody Blois, la première ministre Susan Holt, et le ministre Fred Tilley.

Le système de digues de l'isthme de Chignecto, situé entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, sera rehaussé afin de réduire le risque d'inondation et de protéger l'agriculture de la région et les collectivités environnantes, notamment Sackville (Nouveau-Brunswick) et Amherst (Nouvelle-Écosse), contre l'élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête.

L'isthme est également un corridor de transport, avec notamment la route transcanadienne et la voie ferrée du Canadien National qui relient le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. On estime à 100 millions de dollars les marchandises et les services qui empruntent chaque jour le corridor. De plus, le corridor contient également des lignes de transmission électrique de 138 kV et 345 kV ainsi que des câbles à fibres optiques, essentiels pour fournir de l'électricité et des capacités de télécommunication à la fois dans les collectivités et entre elles.

Un réseau de digues et d'aboiteaux installé à la fin des années 1600 protège actuellement les biens situés dans la région contre l'élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête, entre autres un parc éolien voisin, des sites culturels, une station d'épuration, des terres agricoles et des propriétés privées avec des bâtiments, des puits et des fosses septiques. Selon les prévisions, l'élévation croissante du niveau de la mer et l'affaissement du littoral menaceront les digues actuelles - ainsi que les infrastructures et les communautés qu'elles protègent - avant 2100.

Le projet consistera à rehausser la hauteur du système de digues existant afin d'atténuer le risque que de l'eau de mer vienne inonder l'isthme de Chignecto. Le projet comprendra deux volets principaux : un système de digues d'au moins 13 km et trois à cinq grands aboiteaux, ainsi que le remplacement de petits aboiteaux ou l'ajout de nouveaux. Les aboiteaux sont des ponceaux munis de vannes qui empêchent l'eau de mer de s'écouler vers l'intérieur des terres au-delà des digues, tout en permettant à l'eau située derrière les digues de s'écouler vers la mer.

L'ensemble du projet devrait prendre environ 10 ans : les études techniques préliminaires, la conception et l'acquisition des terrains se déroulant pendant la première moitié de la période et la majeure partie de la construction se déroulant pendant la dernière moitié.

Citations

« Protéger l'isthme de Chignecto est une priorité pour le gouvernement fédéral, car ce corridor joue un rôle crucial dans l'économie de notre région. Ce projet permettra de créer de bons emplois, de protéger les principales chaînes d'approvisionnement et de rendre les collectivités situées de part et d'autre de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse plus fortes et plus résilientes pour les générations à venir »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, et député de Beauséjour

« L'isthme de Chignecto est bien plus qu'une route - c'est un corridor de commerce essentiel pour notre pays qu'emprunte chaque jour l'équivalent de 100 millions de dollars de marchandises. Notre région n'est pas étrangère aux effets du changement climatique et aux répercussions dévastatrices que peuvent avoir les phénomènes météorologiques violents et les inondations. Nous devons agir maintenant, et ce partenariat de 650 millions de dollars entre notre gouvernement et les provinces est la preuve que c'est exactement ce que nous faisons. »

L'honorable Kody Blois, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural, et député de Kings-Hants

« Il s'agit d'un partenariat nécessaire avec le gouvernement fédéral et nos voisins de Nouvelle‑Écosse pour protéger ce corridor terrestre essentiel. Cette annonce apporte aux gens vivant dans la région une assurance et une sécurité dont ils ont grandement besoin, et nous offre un projet et une possibilité économique importante pour les entreprises du Nouveau‑Brunswick. Il ne s'agit toutefois que de la première étape de la mise en œuvre d'une solution d'atténuation du changement climatique à long terme pour l'isthme de Chignecto. »

L'honorable Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick

« Il n'a jamais été aussi important de protéger le principal lien entre la Nouvelle-Écosse et le reste du Canada, alors que nous prenons des mesures pour accroître les échanges entre les provinces. C'est pourquoi nous adoptons une approche de type Équipe Canada. Nous plaçons les intérêts de notre pays au premier plan et faisons preuve de leadership alors que nous libérons notre potentiel. »

L'honorable Fred Tilley, ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 325 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que les gouvernement du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse sont conjointement responsables d'apporter les 325 millions de dollars restants.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect de toutes les obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

