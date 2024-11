Protection du territoire agricole - Gestion et déploiement de l'Agro-parc : appel de candidatures

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en présence du ministre des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et du maire de Québec, M. Bruno Marchand, a procédé au lancement de deux initiatives pour le développement de l'Agro-parc, situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, sur les anciennes terres des Sœurs de la Charité de Québec qui ont été acquises par le gouvernement.

Il s'agit de l'appel de déclaration d'intérêt pour la gestion de l'Agro-parc et aussi de l'appel de projets horticoles à portée communautaire. Ces deux initiatives sont complémentaires et visent à encourager la mise en place de projets concrets qui feront vivre l'Agro-parc dès l'été 2025.

Appel de déclaration d'intérêt pour la gestion de l'Agro-parc

L'appel de déclaration d'intérêt vise à identifier un organisme ou un représentant d'un groupe d'organismes prêt à assumer la gouvernance et le développement de l'Agro-parc en conformité avec le futur plan directeur. Le site demeurera la propriété du gouvernement du Québec, mais le mandataire aura la responsabilité de l'aménagement et de la gestion des opérations de l'Agro-parc.

L'appel de déclaration d'intérêt se déroulera en trois phases. La première consiste à recevoir les déclarations d'intérêt d'ici le 10 janvier 2025. Celles-ci seront analysées pour sélectionner les organisations qui passeront à la deuxième étape, soit le dépôt d'un dossier de candidature complet. Enfin, la signature d'une entente contractuelle devrait avoir lieu à l'été 2025.

Lancement de l'appel de projets horticoles à portée communautaire

Les projets soumis devront permettre la mise en valeur d'une parcelle agricole de 10 hectares par sa pleine utilisation, au bénéfice de la population et de la communauté environnante. De plus, ils devront rendre des produits agricoles accessibles dans une perspective d'autonomie et de sécurité alimentaires.

La date limite pour soumettre les projets est le 13 décembre 2024.

Citations :

« Dès l'acquisition de ces terres, nous voulions ce projet le plus rassembleur possible. Et depuis, nous avons agi en conséquence par des consultations et des partenariats avec les citoyens, le monde agricole et les chercheurs. Le mandataire qui sera choisi prendra les commandes d'un projet qui revalorisera ces terres d'une grande qualité, au bénéfice de la ville de Québec et du Québec. J'invite les personnes et les groupes intéressés à se manifester en grand nombre. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fier de ce projet situé au cœur de la ville de Québec. L'Agro-parc favorisera une agriculture urbaine durable et résiliente, mettra en valeur ce site agricole exceptionnel et bonifiera la qualité de vie des citoyens. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Ville de Québec renforce son leadership en agriculture urbaine et en environnement avec l'Agro-parc. C'est une occasion de faire rayonner l'engagement et l'innovation de la communauté de la région. C'est plus de 46 % des résidents qui pratiquent une ou plusieurs formes d'agriculture urbaine à Québec, alors je suis enthousiaste à l'idée de voir les initiatives du milieu émerger pour cultiver notre savoir-faire et en faire profiter le plus grand nombre. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Faits saillants :

Appel de déclaration d'intérêt pour la gestion de l'Agro-parc

Pour prendre part à l'appel de déclaration d'intérêt pour la gestion de l'Agro-parc, le proposeur doit : Être un organisme ou un représentant d'un groupe d'organismes ayant son siège social au Québec et dont le statut correspond soit à personne morale à but non lucratif légalement constituée en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du Canada , soit à un organisme public, soit à un organisme parapublic; Détenir une expertise et une expérience en agriculture; Détenir ou prévoir détenir un établissement dans la région de Québec.

L'organisme ou le représentant d'un groupe d'organismes doit être en mesure de concilier plusieurs secteurs d'activité : l'agriculture et l'entrepreneuriat, la recherche et l'innovation, l'enseignement de même que les domaines institutionnel, municipal et communautaire.

Appel de projets horticoles à portée communautaire

Pour être admissibles, les projets horticoles doivent notamment respecter les conditions suivantes : Viser une production horticole; Avoir pour but de mettre en place des pratiques agroenvironnementales répondant à l'ensemble des objectifs du Plan d'agriculture durable 2020-2030 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Comprendre au minimum un volet à portée communautaire; Être d'une durée maximale de cinq ans ou s'échelonner jusqu'en avril 2030; Viser une distribution des produits dans le système alimentaire territorialisé de la grande région de Québec.

Rappelons que l'Agro-parc permet de protéger 96 % de la superficie de ces terres en plein cœur de la ville de Québec. Cela représente 4 % de l'ensemble de la zone agricole de la ville. L'aménagement du site doit mettre en valeur et rendre accessible un espace agricole protégé et intégré à son environnement ainsi que favoriser une mixité évolutive et durable des activités.

Sur les quelque 203 hectares acquis par le gouvernement, environ 75 % sont des sols de classes 2 et 3, soit des sols d'une excellente qualité agronomique.

L'Agro-parc est voué à une agriculture novatrice, durable, garante de l'autonomie alimentaire du Québec, créatrice d'emplois et génératrice d'investissements.

Lien connexe :

Pour déposer une candidature ou pour en savoir plus sur l'Agro-parc, visitez la page Projet d'Agro-parc sur Québec.ca.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

Suivez le Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les réseaux sociaux :

LinkedIn X

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable, des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]