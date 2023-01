Protection du lac Saint-Charles - Le gouvernement du Québec investit 40 M$ pour la protection de l'eau dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une importante aide financière de 40 millions de dollars offerte conjointement à la Ville de Québec, à la Ville de Lac-Delage et à la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury afin d'appuyer le projet de protection du lac Saint-Charles, une source d'eau potable qui dessert plus de 300 000 citoyennes et citoyens.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce, ce matin, en marge des travaux sur le Forum d'action sur l'eau. Ils étaient accompagnés du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et du maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand.

Ce financement s'inscrit dans la volonté gouvernementale de mener des actions décisives pour la protection de l'eau, notamment en mettant en place un Fonds bleu et en relançant les travaux du Forum d'action sur l'eau. Le financement accordé permettra de soutenir l'élimination des sources de contamination dans le bassin versant du lac Saint-Charles, aujourd'hui altéré en raison du ruissellement des eaux usées. Réalisé en collaboration avec les municipalités concernées, ce projet vise, entre autres, à soutenir des interventions visant des installations septiques privées ainsi que des infrastructures vertes et pluviales.

Citations :

« Cet investissement est un exemple tangible de la vision au cœur de la création du Fonds bleu, lequel permettra, à terme, d'accroître la capacité d'action de tous les acteurs de l'eau au Québec. Il atteste la volonté du gouvernement d'assurer la pérennité de notre or bleu. L'eau constitue notre plus grande richesse naturelle nationale, un bien commun que nous avons le devoir de protéger au bénéfice des collectivités et des générations futures. Je suis ravi que cette annonce ait lieu tout juste avant la relance du Forum d'action sur l'eau prévue aujourd'hui, dont les travaux viseront précisément à renforcer nos actions en faveur de l'eau. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées sont d'importants défis pour les municipalités, et cela est encore plus vrai dans un contexte de croissance de la population. Les investissements requis pour assurer le maintien des infrastructures, partout au Québec, sont majeurs. S'additionnant aux sommes déjà prévues par notre gouvernement, la subvention annoncée aujourd'hui témoigne une fois de plus de notre engagement à collaborer étroitement avec le milieu municipal et à l'appuyer activement dans ses projets au bénéfice de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En tant que ministre responsable de la Capitale-Nationale, je suis fier de la mobilisation des municipalités de ma région, qui démontre l'importance qu'elles accordent à la distribution d'une eau de qualité à leurs citoyens. Nous le savons, plusieurs municipalités subissent d'importantes pressions quant à la disponibilité d'une eau potable de qualité sur leur territoire. Le montant investi par notre gouvernement démontre tout notre soutien quant à cet enjeu. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis ma première élection en 2018, la protection de l'eau du lac Saint-Charles a toujours été une priorité pour laquelle j'ai travaillé sans relâche avec les partenaires. C'était également l'un de mes engagements lors de la dernière élection. Je suis extrêmement fier de l'annonce d'aujourd'hui, qui illustre le caractère inestimable du lac Saint-Charles pour tous les citoyens de Chauveau et de la région de la Capitale-Nationale. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale

« La protection de nos sources d'eau potable est primordiale pour l'approvisionnement de nos citoyens. Les actions que nous poserons dans le futur seront déterminantes pour assurer à notre eau une bonne qualité. L'appui du gouvernement dans nos démarches est essentiel pour qu'ensemble, nous puissions continuer de viser une région plus verte où la santé prime. C'est avec un très grand enthousiasme que j'accueille cette importante aide financière, qui viendra faciliter le travail des gouvernements de proximité que sont les municipalités. Je salue ce premier pas annoncé aujourd'hui pour la protection du lac Saint-Charles. C'est toute la région qui est gagnante. Comme nous nous y sommes engagés, nous travaillons en concertation avec les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et de Lac-Delage vers un objectif commun. Je remercie mes collègues maires Sébastien Couture et Guy Rochette pour leur collaboration. »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

Faits saillants :

L'aide financière gouvernementale accordée au projet de protection du lac Saint-Charles provient d'une contribution conjointe du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), pour un montant de 30 millions de dollars, et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), pour un montant de 10 millions de dollars. La subvention, qui totalise 40 millions de dollars, est prévue pour le secteur « Municipalités » du Plan québécois des infrastructures 2022-2032, qui permet au gouvernement du Québec de soutenir les municipalités dans leurs projets d'infrastructures.

Le Forum d'action sur l'eau a été créé par le gouvernement du Québec en décembre 2020 afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions gouvernementales avec celles des autres parties prenantes impliquées dans la gouvernance de l'eau au Québec, dont les municipalités et les organismes environnementaux.

Cet investissement s'inscrit en cohérence avec les objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, sous la responsabilité du MAMH, qui vise, entre autres, à assurer la gestion durable de la ressource en eau et des actifs municipaux. Cette stratégie est l'une des mesures structurantes intégrées aux orientations de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, sous la responsabilité du MELCCFP.

