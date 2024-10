Protection des milieux naturels - Montréal annonce un projet d'entente majeur pour la protection des milieux naturels et le développement économique de la métropole

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et l'entreprise Hypertec posent un jalon majeur pour la protection de milieux naturels dans le parc-nature des Sources, un territoire à haute valeur écologique. La signature d'une entente stratégique permettra à la Ville de Montréal d'acquérir l'équivalent de près de 11 nouveaux hectares, qui viendront consolider le parc-nature des Sources, tout en assurant la relocalisation d'une entreprise technologique de premier plan générant 800 emplois dans la métropole. Il s'agit de l'équivalent de près de 14 terrains de soccer qui s'ajouteront aux milieux naturels du secteur, contribuant directement à l'objectif de la Ville de Montréal de protéger 10 % de son territoire d'ici 2030.

Allier développement économique et protection environnementale

Ce partenariat stratégique incarne un modèle de collaboration efficace entre les secteurs public et privé, démontrant comment des objectifs communs peuvent être atteints pour protéger des milieux naturels, assurer la vitalité économique de la métropole et faciliter la création d'emplois de qualité sur le territoire montréalais.

Selon les termes de ce projet d'entente bilatérale, conditionnelle aux vérifications diligentes de chaque partie, la Ville s'engage à acquérir plusieurs terrains appartenant au Groupe Hypertec ,situés dans le Technoparc et représentant une superficie de près de 11 hectares, au coût de 30,6 M$ plus taxes. Ces terrains, situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, seront désormais intégrés de façon permanente au parc-nature des Sources. Parallèlement, la Ville s'engage à vendre à la Société un terrain vacant en cours de réhabilitation situé dans l'arrondissement de LaSalle, d'une superficie de 3,7 hectares, au coût de 12,6 M$, plus taxes. Ce terrain sera voué à des fins de construction d'un bâtiment industriel durable à la fine pointe de la technologie.

Un siège social stratégique pour le secteur du Canal de Lachine 4.0 à LaSalle

En choisissant de s'implanter à LaSalle, Hypertec projette des investissements significatifs pour la construction de son nouveau siège social mondial. Ce site comprendra une usine de fabrication de produits technologiques durables de pointe ainsi que des laboratoires de recherche et de développement. Ce futur bâtiment se distinguera par son approche novatrice en matière de durabilité et deviendra une référence mondiale en construction écoresponsable. Grâce à cette acquisition, Hypertec pourra maintenir ses opérations principales à Montréal et créer plusieurs centaines d'emplois bien rémunérés dans un secteur d'avenir, renforçant ainsi les ambitions du pôle économique du Canal de Lachine 4.0.

Le parc-nature des Sources - un milieu naturel à protéger

Le parc-nature des Sources abrite des milieux naturels et une biodiversité très riche, dont plus de 200 espèces d'oiseaux et des espèces menacées, comme le papillon monarque. Il est situé au cœur d'un secteur industriel, avec l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, au sud, et le Technoparc, au nord. Sa consolidation s'aligne parfaitement avec l'engagement de la Ville de protéger la biodiversité, réaffirmé avec force à l'occasion de la COP 15 sur la biodiversité, tenue à Montréal.

Afin de la soutenir dans les investissements importants requis pour réaliser ce projet, la Ville de Montréal recevra une aide financière pouvant atteindre 4,4 M$ de la part du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Conservation de la nature Canada (CNC) entend participer également à ce projet en apportant une contribution à la Ville de Montréal, liée au projet Accélérer la conservation dans le Sud du Québec (ACSQ) financée par le gouvernement du Québec.

Le projet d'entente bilatérale en chiffres

Acquisition de 11 hectares de terrains d'Hypertec par la Ville de Montréal : 30,6 M$

Acquisition de terrains de la Ville de Montréal par Hypertec : 12,6 M$

Les contributions des partenaires à l'acquisition des terrains d'Hypertec

Contribution financière de la CMM et du gouvernement du Québec : 4,4 M$

Contribution financière de Conservation de la nature Canada : 2 M$

CITATIONS

« La protection de ces milieux naturels est une excellente nouvelle pour la Ville de Montréal. C'est grâce à des initiatives comme celle-ci que nous arrivons à protéger une plus grande diversité d'espèces animales et végétales, ainsi que leurs habitats, ce qui peut être ardu en milieu urbain. Je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés pour la cause. C'est en travaillant ensemble que nous arriverons à préserver notre riche patrimoine naturel. » - Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« La réussite de ce partenariat démontre la capacité de notre administration à allier le développement économique à la protection de l'environnement. Ce travail de longue haleine nous permet d'appliquer une solution gagnante-gagnante, qui permettra de protéger la biodiversité importante du secteur, de faciliter l'agrandissement d'une entreprise montréalaise et de créer 200 nouveaux emplois de qualité sur le territoire. Cette entente démontre que le développement économique et l'environnement sont des leviers indissociables pour garantir à la métropole un avenir vert, résilient, et prospère. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Depuis sa fondation, Hypertec a toujours placé l'innovation et le développement durable au cœur de sa mission. Nous sommes fiers de nous associer à la Ville de Montréal et aux divers intervenants pour concrétiser deux projets majeurs : la construction d'une nouvelle usine, conçue pour être une référence mondiale en pratiques technologiques durables, et la préservation de la biodiversité locale grâce à l'extension du parc-nature des Sources. Ce partenariat illustre notre engagement à allier développement économique et responsabilité environnementale, démontrant que ces deux objectifs peuvent non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. » - Eliot Ahdoot, Chef de l'Innovation et du Développement durable chez Hypertec.

« L'arrivée d'Hypertec sur notre territoire solidifie la position de l'arrondissement de LaSalle en tant qu'acteur clé de l'écosystème économique montréalais. Nous sommes fiers d'accueillir ce projet novateur, parfaitement aligné avec notre vision de développement économique et de transition écologique. En choisissant d'implanter son siège social à LaSalle, Hypertec confirme l'attractivité et la vitalité de notre arrondissement, marqué par une croissance démographique, un développement immobilier dynamique, une offre commerciale fleurissante et la présence de services de qualité. » - Nancy Blanchet, mairesse de l'arrondissement de Lasalle.

« Cette initiative permettra non seulement de préserver un secteur riche en habitats et en biodiversité, mais aussi de maintenir la connectivité écologique essentielle entre le parc-nature des Sources et les milieux naturels situés plus au nord. Chaque nouvelle acquisition représente un pas en avant vers notre objectif de conserver 30 % du territoire métropolitain d'ici 2030 et notre capacité à créer une région plus verte et plus durable pour les générations futures. C'est donc une excellente nouvelle pour tous les citoyens et toutes les citoyennes du Grand Montréal. » - Massimo Lezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Conservation de la nature Canada, organisme à but non lucratif dédié à la conservation à long terme de milieux naturels précieux. Nous sommes heureux de collaborer avec la Ville de Montréal pour protéger ce site d'une grande richesse écologique au bénéfice de la nature et de la population. L'engagement de la Ville à intégrer cette zone dans un parc urbain et à obtenir un statut d'aire protégée démontre une vision partagée de préservation et de valorisation des espaces naturels pour les générations présentes et futures. » - Carine Deland, directrice de la conservation à Conservation de la nature Canada au Québec.

« Technoparc Oiseaux se réjouit de la décision prise aujourd'hui par la Ville de Montréal d'acquérir et de protéger 11 hectares de milieux humides, de forêts urbaines et de friches dans le secteur municipal du parc-nature des Sources. Cette action - fruit de la mobilisation citoyenne, scientifique, et syndicale - constitue une victoire majeure pour la conservation. Nous saluons l'engagement d'Hypertec, de la Ville de Montréal, ainsi que de la CMM, du MELCCFP et de la CNC, pour ce bel exemple de collaboration en matière de conservation. Un grand merci également à toutes les parties prenantes pour leur ouverture au dialogue au cours des 18 derniers mois. Aujourd'hui marque un pas remarquable vers ce futur proche où l'intégralité du parc-nature des Sources, incluant toutes les terres fédérales et privées restantes, sera entièrement protégée et restaurée, dans l'intérêt de toutes et de tous. » - Katherine Collin, présidente, Technoparc Oiseaux

« Le Conseil du patronat du Québec salue l'initiative de la Ville de Montréal et de l'entreprise Hypertec, qui allie avec succès protection des milieux naturels et développement économique. Ce partenariat stratégique démontre qu'il est possible de concilier la préservation de notre patrimoine écologique avec la création d'emplois de qualité et le renforcement de la compétitivité de la métropole. » - Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

À propos de Hypertec

Hypertec est un leader mondial des technologies de l'information et des infrastructures cloud dédiées à l'intelligence artificielle. Fondée en 1984, l'entreprise célèbre cette année son 40ème anniversaire de fondation à Montréal. L'entreprise emploie actuellement plus de 700 personnes à travers le monde, et dessert plus de 3000 clients répartis dans 80 pays, se positionnant ainsi comme un partenaire technologique de premier plan à l'échelle mondiale.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens et des citoyennes. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes ainsi qu'à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez-le www.cmm.qc.ca.

