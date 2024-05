SURREY, BC, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Surrey veille à ce que les habitations et les exploitations agricoles soient protégées contre les inondations le long d'un segment vulnérable de la digue de la rivière Nicomekl grâce à un investissement conjoint de plus de 1,3 M$ des administrations fédérale, provinciale et municipale.

Cet investissement a été annoncé par John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, et l'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la C.-B.

Le projet consiste à remplacer trois vieux ensembles de ponceaux, à améliorer deux déversoirs qui contrôlent l'évacuation des eaux de crue, ainsi qu'à rehausser la digue afin d'empêcher les vagues de remonter le long de la digue. Une fois achevé, le projet permettra de protéger plus d'un kilomètre de la route 15 - une voie régionale menant au poste frontalier du Pacific Highway - plus de 40 bâtiments, dont des maisons et des granges, plus de 400 hectares de terres agricoles, des tronçons de la 48e Avenue et de la 184e Rue, ainsi que 500 mètres du corridor ferroviaire provincial Roberts Bank.

Cet investissement soutient la stratégie primée d'adaptation aux inondations côtières de Surrey pour le secteur des plaines côtières inondables et s'inscrit dans le cadre de l'investissement fédéral de 2019 pour la protection des villes de Surrey et de Delta, et de la Première Nation de Semiahmoo contre les inondations côtières.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour l'amélioration de la digue de la rivière Nicomekl permettra de protéger les habitations et les moyens de subsistance de Surrey, de Delta et de la Première Nation de Semiahmoo contre les effets des changements climatiques et les tempêtes plus fortes et plus fréquentes que subissent les Canadiens. Nous continuerons à investir dans des projets d'atténuation des catastrophes qui réduisent les risques d'inondation et renforcent la résilience des collectivités. »

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La gravité croissante des catastrophes climatiques menace la sécurité des collectivités sur l'ensemble du territoire de la C.-B., et nous devons tous nous préparer aux conséquences potentielles des inondations. En collaborant avec le gouvernement fédéral et la Ville de Surrey pour améliorer les digues le long de la rivière Nicomekl, nous protégeons mieux les résidents de Surrey, de Delta et de la Première Nation de Semiahmoo pour les années à venir. »

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la C.-B.

« La protection des terres agricoles et des collectivités contre les inondations extrêmes constitue une grande priorité pour la Ville de Surrey. Je tiens à remercier les deux ordres de gouvernement pour le soutien qu'ils ont accordé à ce projet. En renforçant les digues le long de ce tronçon de la rivière Nicomekl, nous augmenterons notre résilience face aux inondations et contribuerons à assurer la durabilité à long terme de notre ville et de son environnement naturel. »

Brenda Locke, mairesse de Surrey

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 548 470 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 457 012 $ et la contribution de la Ville de Surrey s'élève à 365 692 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 457 la contribution de la s'élève à 365 692 $. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 120 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 539,2 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 365 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias : Ministère de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la C.-B., 250-880-6430; Amy Jugpal. Responsable, Communications et Relations avec les médias, Ville de Surrey, 778-846-1480, [email protected]