Protection de la liberté académique - La ministre de l'Enseignement supérieur présente le Comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique

QUÉBEC, le 23 mars 2021 La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a présenté aujourd'hui le Comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique. Sa présidence sera assurée par M. Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l'Université du Québec à Chicoutimi. Le comité sera chargé d'étudier la question de la liberté d'expression dans les universités. Il soumettra ensuite au gouvernement des propositions sur les mécanismes et les outils à mettre en place dans les établissements universitaires pour appliquer les dispositions relatives à la liberté académique.

Le comité sera composé de quatre autres membres, dont :

M. Yves Gingras, professeur titulaire au Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences;

Mme Chantal Pouliot, professeure titulaire au Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval ;

Chantal Pouliot, professeure titulaire au Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université ; Mme Aline Niyubahwe, professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

À ce comité s'ajoutera la participation d'une étudiante ou d'un étudiant, lequel sera annoncé ultérieurement.

Le mandat du comité, qui a été mis sur pied dans la foulée de plusieurs événements médiatisés de censure et de dénonciation dans le milieu universitaire, fait également suite à la recommandation portant sur la liberté académique contenue dans le rapport L'université québécoise du futur : tendances, enjeux, pistes d'action et recommandations. Les travaux débuteront en mars et le rapport sera dévoilé à la fin de l'année 2021.

« La mise sur pied du comité et son mandat démontrent que la liberté académique et la liberté d'expression sont très importantes pour notre gouvernement et que nous agissons pour les protéger. Ces principes sont et doivent continuer d'être au cœur de notre réseau universitaire pour que nous diplômions des étudiantes et étudiants à l'esprit critique fort et au jugement éclairé. Je ne le dirai jamais assez : l'enseignement supérieur est un acteur incontournable pour faire du Québec une société dynamique, prospère et innovante. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« C'est un honneur pour moi de présider ce comité. J'ai accepté ce rôle puisque comme plusieurs, les événements des derniers mois m'interpellent. Les temps changent et les mentalités évoluent, mais le principe de la liberté académique ne perd pas en importance. Les libertés de penser, de s'exprimer, de débattre, sont les fondements mêmes de l'université et de la démocratie. Je crois qu'il est possible de réaffirmer haut et fort la liberté académique tout en appelant au respect de la dignité de chacun. »

Alexandre Cloutier, président du Comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique et vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l'Université du Québec à Chicoutimi

La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, nomme M. Alexandre Cloutier président du Comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique.

Le comité sera chargé :

de produire une description des situations récentes qui ont mis en cause le concept de liberté académique au Québec;



d'analyser les enjeux qui y sont associés en tenant compte des expériences d'autres provinces ou pays;



de produire un état des lieux sur les dispositions existantes dans les universités en la matière;



de proposer au gouvernement des mécanismes à mettre en place dans chaque établissement afin d'appliquer les dispositions relatives à la liberté académique.

Les travaux débuteront en mars et le rapport sera dévoilé à l'hiver 2021.

