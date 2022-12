Protection de la biodiversité - Québec annonce 650 M$ en vue d'un ambitieux Plan Nature pour 2030

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec réitère son engagement à atteindre la prochaine cible mondiale de conservation de 30 % de son territoire d'ici 2030. Pour y arriver, il se dote d'un Plan Nature, assorti d'un premier investissement historique de 650 millions de dollars sur sept ans, dont 345 millions de dollars au cours des quatre prochaines années.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce devant les 196 délégués provenant des quatre coins du monde réunis à Montréal pour la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP-15).

Le Plan Nature aura comme objectifs d'atteindre la prochaine cible mondiale par la mise en place de mesures de conservation des milieux naturels, de soutenir les initiatives autochtones de conservation de la nature, d'agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et de favoriser un accès à la nature à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. À titre d'exemples, il comprendra des mesures pour :

Accélérer la conservation des milieux naturels en terres privées, en partenariat avec les groupes de conservation (ex. : par l'acquisition de milieux naturels dans le sud du Québec);

Gérer et valoriser les aires protégées pour les Québécoises et les Québécois;

Désigner de nouvelles espèces menacées ou vulnérables, assurer le suivi de leur état et celui de leurs habitats;

Lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes et créer un nouveau volet de détection, de surveillance et de participation citoyenne;

Aider les acteurs économiques à réduire leurs impacts sur la biodiversité en facilitant l'accès aux données, l'analyse et l'utilisation des outils adaptés à leur réalité;

Appuyer le leadership autochtone en matière de biodiversité et soutenir la création d'aires protégées d'initiative autochtone.

Le Plan Nature 2030 sera élaboré en collaboration avec l'ensemble des partenaires, dont les citoyennes et les citoyens, les communautés autochtones, les groupes de la société civile, les organismes de conservation et les entreprises privées, de même que les élus locaux et régionaux. Le chantier de consultation qui mènera à son élaboration permettra de doter le Québec d'une feuille de route pour l'atteinte de la cible de conservation de 30 % de son territoire. Des cibles seront définies pour tenir compte de l'ensemble des particularités du territoire, notamment pour le sud du Québec. Les détails du Plan Nature seront rendus publics prochainement. Notons que le gouvernement du Québec a également l'intention de créer rapidement un fonds destiné à l'eau et un cadre d'action doté de moyens substantiels.

Rappelons que le Québec a atteint, en 2020, la cible de protection du précédent Cadre mondial de 17 % de son milieu continental (milieu terrestre et d'eau douce), notamment par l'engagement gouvernemental de protéger l'entièreté de l'île d'Anticosti. Il a également atteint la cible de protection de 10 % de son milieu marin et côtier. Ces réalisations sont le fruit du travail et du dévouement de nombreuses parties prenantes, dont la société civile, les communautés autochtones, les villes et les municipalités, ainsi que les citoyennes et les citoyens, et ce, en collaboration avec le gouvernement du Québec, qui est depuis longtemps engagé dans la protection de la biodiversité à l'international.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est un leader en matière de conservation de la biodiversité à l'international. Avec le Plan Nature, nous protégeons non seulement notre riche patrimoine naturel québécois, mais nous réitérons aussi notre contribution à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de biodiversité. Nous avons pour ambition de rapprocher toutes les Québécoises et tous les Québécois de la nature pour leur permettre de profiter de l'ensemble de ses bienfaits, en plus de lui redonner l'attention qu'elle mérite afin qu'elle puisse mieux jouer son rôle. Aujourd'hui, le Québec investit pour le présent et pour l'avenir; nous devons léguer nos paysages, leur beauté et leur authenticité à nos enfants. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La nature québécoise est une grande richesse. Pas moins de 3 % des ressources en eau de la planète se trouvent sur notre territoire. Nous avons une chance inouïe, mais également une grande responsabilité et un rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité à l'échelle mondiale. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer ce chantier qui sera dirigé par mon ministère en 2023. Le Plan Nature 2030 est un pas important pour bâtir le Québec de demain et pour offrir à nos enfants un avenir où il fera bon vivre. À terme, pas moins de 30 % de notre territoire seront protégés. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Voici le détail de l'investissement de 345 millions de dollars du Plan Nature pour les quatre prochaines années :

Axe 1 - Donner davantage accès aux Québécoises et aux Québécois à la nature et atteindre la cible de 30 % d'aires protégées d'ici 2030 : 266 millions de dollars;



Axe 2 - Agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et protéger nos espèces menacées et vulnérables : 56 millions de dollars;



Axe 3 - Appuyer le leadership autochtone en conservation de la biodiversité : 23 millions de dollars.

La CdP-15 (mieux connue sous son acronyme anglophone COP15 ) a pour objectif le renouvellement des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité pour la période 2022-2023 qui sera appliqué par les États membres de la Convention sur la diversité biologique. La CdP-15 devait initialement avoir lieu en Chine en 2020, mais elle a été reportée et déplacée en raison de la situation pandémique.

Le gouvernement du Québec s'est déclaré lié à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 1992. Son secrétariat est établi à Montréal depuis 1996. Le gouvernement du Québec est, entre autres, responsable de la mise en œuvre de la Convention sur son territoire, en tant qu'État fédéré.

Le Québec a obtenu un nouveau statut d'autorité infranationale à l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

À lui seul, le Québec est riche d'un vaste territoire qui abrite près de 40 000 espèces de plantes et d'animaux sauvages, des plantations agricoles et horticoles de tous genres, ainsi que des millions d'animaux domestiques. On y trouve plusieurs entités naturelles, dont la toundra, la taïga, la pessière, la sapinière, la forêt feuillue et le fleuve Saint-Laurent , qui constituent la richesse de la biodiversité québécoise qu'il faut collectivement protéger.

Pour en savoir davantage sur les actions et les engagements du Québec en matière de diversité biologique, consultez la page Web La protection de la biodiversité au Québec : au cœur de la préoccupation environnementale.

