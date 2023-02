Protection de la biodiversité - La Ville de Montréal pose une nouvelle action concrète pour enraciner la nature en ville et accroître la biodiversité.

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal poursuit son engagement à protéger la biodiversité et conclut une promesse d'achat en vue de l'acquisition d'un immeuble situé aux 6 336 et 6 340, rue Saint-Jacques, au coût de 8,1 M $. Ce terrain viendra compléter les acquisitions nécessaires à l'aménagement de l'entrée au futur parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. À terme, la population pourra jouir d'un contact privilégié avec la nature grâce aux aménagements d'espaces boisés, de milieux humides et des zones de prairie.

Vue d’ensemble du projet du parc-nature de l’écoterritoire de la falaise. Crédits: AgorMontréal. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le parc-nature de l'écoterritoire de la falaise

La Ville de Montréal travaille, depuis 2018, à la création d'un nouveau parc-nature dans l'espace dégagé par la reconstruction des infrastructures dans le secteur de l'échangeur Turcot et de l'ancienne cour de triage Turcot. L'espace vert s'étendra sur une surface de près de 60 hectares, de la falaise Saint-Jacques jusqu'à la rue Notre-Dame. La promesse pour les 6336 et 6340, rue Saint-Jacques est conditionnelle aux résultats des vérifications diligentes concernant les titres, la qualité des sols et les composantes du bâtiment.

« Bloc par bloc, nous construisons ce parc pour enraciner la nature en ville et pour protéger la biodiversité. Je suis très heureuse de cette avancée pour le parc-nature de l'écoterritoire de la falaise. Depuis des années, nous investissons afin de répondre aux besoins de la population montréalaise en matière de parcs et d'espaces verts afin que tous puissent avoir une vie active et en santé », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable des parcs, Caroline Bourgeois.

Conformément aux orientations du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, la réalisation du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise s'inscrit dans les démarches de la Ville pour protéger les milieux naturels qui se trouvent sur son territoire. Sa création représente une somme totale d'environ 100 M$, dont 62,7 M$ sont déjà attribués dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations (PDI) de 2022 à 2031.

« Le rachat de ce second terrain est une autre étape importante franchie dans l'aménagement du parc-nature de la falaise Saint-Jacques. Ce projet est une demande de longue date des gens de Notre-Dame-de-Grâce et nous sommes fiers de contribuer à son avancement », a souligné Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents de Notre-Dame-de-Grâce. Lorsque le parc-nature de la falaise Saint-Jacques sera pleinement réalisé, il permettra à la population de profiter de davantage d'espaces verts », a ajouté Peter McQueen, conseiller de Ville dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

