LONGUEUIL, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - La protection de la nature est une solution efficace pour contrer la perte de biodiversité, la pollution et les changements climatiques.

Aujourd'hui, à quelques jours de l'édition 2024 de la Semaine canadienne de l'environnement, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annonce qu'un investissement de 8,2 millions de dollars à Nature-Action Québec et à ses partenaires Conservation de la nature Canada (CNC) et Canards Illimités Canada (CIC) a permis de mener des activités de protection et de restauration de l'habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l'Ouest en Montérégie et en Outaouais.

Une partie de cet investissement a permis à Nature-Action Québec d'acquérir, en 2024, plus de 13 hectares de milieux naturels à Boucherville, à La Prairie et à Longueuil. Ces terrains sont voués à une protection à perpétuité et amélioreront la connectivité écologique de l'habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l'Ouest, une espèce menacée au Canada. Des projets de restauration, de communication et de mobilisation en collaboration avec des municipalités, et des mesures visant les espèces exotiques envahissantes ont également été réalisés. En Outaouais, ce soutien financier a notamment permis à CIC de protéger, en 2023, une propriété de plus de 10 hectares abritant une multitude d'espèces, dont la rainette faux-grillon de l'Ouest. Ainsi, depuis le début du projet en 2022, ce sont plus de 42 hectares qui ont été protégés en Outaouais et plus de 39 hectares en Montérégie.

« La collaboration est au cœur de la conservation et nous devons travailler ensemble si nous voulons assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril comme la rainette faux-grillon de l'Ouest. Notre gouvernement s'est engagé à freiner et à inverser la perte de biodiversité d'ici 2030, et à placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050, et nous continuerons de travailler avec des organisations de partout au pays pour y arriver. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nature-Action Québec peut compter sur une collaboration exemplaire avec Environnement et Changement climatique Canada pour accélérer les actions de conservation et de restauration en faveur du rétablissement de la rainette faux-grillon de l'Ouest. Nous sommes engagés activement dans la protection de cette espèce menacée depuis 2007 et nous réalisons ces projets porteurs d'espoir grâce à l'appui de nos précieux partenaires : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, l'Équipe de rétablissement de la rainette faux-grillon de l'Ouest du Québec, les villes, Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada, Ciel et Terre, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, le Centre québécois du droit de l'environnement et de nombreux chercheurs et experts. »

- Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec

« L'équipe de CIC est fière d'avoir contribué à sauvegarder des parcelles d'habitat essentiel pour la rainette faux-grillon de l'Ouest. En matière de conservation, chaque action compte, car tout est interrelié. Pour protéger les espèces en péril, il faut donc unir nos forces. Le projet actuel est le parfait exemple d'une collaboration fructueuse. Il démontre bien qu'en équipe, on peut protéger des milieux naturels d'une importance vitale pour cette espèce. »

- Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales du Québec, Canards Illimités Canada

« Conservation de la nature Canada se réjouit des avancées réalisées dans la conservation des habitats de la rainette faux-grillon de l'Ouest et exprime sa gratitude envers les bailleurs de fonds qui rendent ces accomplissements possibles. La protection de 30 p. 100 du territoire inclut la préservation de milieux naturels à haute valeur écologique, comme ceux présents dans la Communauté métropolitaine de Montréal. CNC est fier de contribuer à ces gains significatifs pour les espèces en péril. »

- Claire Ducharme, vice-présidente pour le Québec, Conservation de la nature Canada

Faits en bref

Cet investissement provient du Fonds de la nature du Canada et a été octroyé à Nature-Action Québec et à ses partenaires pour les années 2022- 2023 et 2023-2024.

et a été octroyé à Nature-Action Québec et à ses partenaires pour les années 2022- 2023-2024. La rainette faux-grillon de l'Ouest, population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien, est un petit amphibien qui vit et se reproduit dans les milieux humides. Au Québec, on la retrouve en Montérégie et en Outaouais.

La principale menace de l'espèce est la perte de son habitat causée par le développement urbain et l'intensification de l'agriculture. Au cours des dernières décennies, l'espèce a perdu 90 p. 100 de son aire de répartition en Montérégie et 30 p. 100 de son aire de répartition en Outaouais.

Malgré sa petite taille, la rainette faux-grillon de l'Ouest occupe un rôle important pour l'écosystème. Elle est un indicateur des pressions que la biodiversité subit puisqu'elle a des besoins semblables à plusieurs autres espèces.

La protection de l'habitat de la rainette faux-grillon de l'Ouest assure la protection de plusieurs autres espèces qui partagent son habitat et permet de maintenir les services rendus par les milieux humides, notamment la filtration et la conservation des ressources en eau et le captage du carbone.

