MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file de l'industrie en matière de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer le déploiement de sa plateforme Elite™ chez Prosol Inc., un chef de file dans la distribution de produits et d'accessoires liés à l'installation et à la finition des planchers établi à Montréal. Se lançant dans son processus de transformation numérique de bout en bout, Prosol a mis en œuvre la solution de planification des ressources d'entreprise Elite™ Distribution ERP de Tecsys afin de disposer d'une plateforme adaptative et riche en fonctions pour gérer la complexité critique de son activité. Dans le cadre de son déploiement progressif, la société est également en train d'équiper son réseau de plus de 40 entrepôts avec Elite™ WMS, la robuste solution de gestion d'entrepôt de Tecsys.

La sélection par Prosol de la plateforme Elite™ de Tecsys permet à l'organisation de distribution d'améliorer la visibilité de la demande, les prévisions et les capacités analytiques tout en générant au sein de l'entrepôt des flux de travail opérationnels plus rationalisés. La plateforme Tecsys a été utilisée par de nombreux acteurs majeurs du secteur de la distribution complexe et elle est reconnue pour sa capacité à accroître les performances opérationnelles. Elite™ remplace les processus de travail de Prosol vieux de 30 ans et permet à l'organisation d'atteindre ses objectifs de transformation numérique à travers son réseau d'entrepôts distribués à l'échelle nationale.

« Ce passage au numérique nous a permis d'automatiser de nombreuses tâches fastidieuses afin que nous puissions mieux nous concentrer sur les activités à valeur ajoutée », déclare le chef de la direction de Prosol, M. Léon Simon. « La plateforme Elite™ est flexible et évolutive, je n'ai donc aucun doute sur le fait que ce sera notre solution pour les 30 prochaines années. Lors des précédents ralentissements de l'activité, nous avons pu nous transformer en un distributeur plus fort et nous avons connu une croissance encore plus importante depuis la pandémie. »

Afin d'obtenir un contrôle opérationnel de son activité, Prosol utilise à la fois Elite™ Distribution ERP et Elite™ WMS.

Elite™ Distribution ERP de Tecsys est conçu pour rationaliser la complexité supplémentaire qui découle de la convergence du marché de la chaîne d'approvisionnement. En mettant en œuvre le logiciel de Tecsys, Prosol dispose d'une visibilité complète sur tous les aspects de ses activités, ce qui permet à l'organisation de prendre des décisions plus éclairées, de répondre rapidement aux demandes des clients et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Conçue pour contrôler toutes les activités de l'entrepôt, Elite™ WMS optimise la gestion des stocks en maximisant les niveaux de stock, en améliorant l'exécution des commandes et des demandes d'achat et en réduisant les temps de cycle des commandes. Avec les perturbations et les limitations de la chaîne d'approvisionnement qui ont eu lieu pendant la pandémie, les solutions Tecsys continuent d'être l'un des principaux logiciels permettant aux entreprises de s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs et des clients.

Vito Calabretta, vice-président principal des opérations mondiales chez Tecsys, commente : « Cette solution intégrée a optimisé peu à peu les opérations de distribution de Prosol à l'échelle nationale. Nous sommes ravis que l'entreprise en tire de tels bénéfices, et que Tecsys ait le privilège de soutenir sa croissance. »

À propos de Prosol Inc.

Prosol Inc. se spécialise dans la distribution de produits et accessoires liés à l'installation et à la finition des planchers depuis plus de 35 ans. Prosol possède une expertise dans les produits pour l'installation de tapis, de vinyle en rouleau, de tuiles de vinyle pur ou composite, de tuiles de caoutchouc, de linoléum et de tuiles de céramique, de granit ou de marbre. Prosol se distingue de ses concurrents par sa rapidité d'exécution et par l'excellence de son service. L'entreprise ne s'approvisionne qu'auprès de fournisseurs compétents et bien établis, reconnus dans notre industrie pour leur spécialisation éprouvée dans le domaine de l'installation. Pour de plus amples renseignements sur Prosol Inc., consultez le site https://www.prosol.ca

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

Relations avec les médias : Adam Polka [email protected] ,Solutions et renseignements généraux : [email protected] , Relations avec les investisseurs : [email protected] ,Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: CONTACT : Relations avec les médias : Adam Polka [email protected],Solutions et renseignements généraux : [email protected] , Relations avec les investisseurs : [email protected] ,Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649