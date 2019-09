Propulsons le secteur manufacturier pour favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de vie des contribuables

Montréal, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le secteur manufacturier offre des emplois intéressants, bien payés et à temps plein à 1,7 million de personnes au Canada. Manufacturiers et Exportateurs du Québec invite le prochain gouvernement fédéral à retirer les freins à la croissance du secteur, afin que celui -ci puisse être un levier de croissance et avoir un impact positif sur l'économie et sur les familles.

Pour la première fois en presque dix ans, la valeur nette du ménage canadien moyen a diminué, selon les plus récentes données d'Environics. « Le coût de la vie, il faut en parler durant la campagne électorale fédérale. Un secteur manufacturier fort fait croître l'économie et génère de bons emplois, des emplois mieux payés que la moyenne » explique Véronique Proulx, PDG de MEQ.

Selon Statistiques Canada, le secteur manufacturier se classe deuxième au pays relativement aux salaires payés, qui y sont 10 % plus élevés que dans les autres secteurs. En soutenant le secteur manufacturier, le prochain gouvernement fédéral aidera tous les Canadiens à bénéficier de ces salaires plus élevés.

« On doit arrêter de saupoudrer les programmes et les dépenses et plutôt penser à des mesures concrètes pour faire croître l'économie. En comptant sur des conditions favorables à la croissance du secteur et à sa compétitivité sur les marchés internationaux, le manufacturier continuera à être le moteur de notre économie. », mentionne Mme Proulx.

MEQ a identifié 10 pistes d'action pour faire croitre l'économie canadienne. Vous pouvez les consulter sur notre site internet.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1,100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1,7 million de personnes et génère les deux-tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards. www.meq.ca

