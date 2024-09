Propulser la relève en création et en production médiatique grâce au nouveau fonds TREMPLIN de l'École des médias

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La directrice de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Catalina Briceño, a annoncé aujourd'hui, devant près d'une centaine de membres du milieu du cinéma, de la télévision et de la communauté uqamienne, la création de TREMPLIN, une initiative dotée d'un financement de plus de 780 000 $ sur cinq ans.

C'est grâce à la générosité de grands donateurs comme la Fondation René Malo et le cinéaste et diplômé Denis Villeneuve, ainsi que du grand partenaire de l'industrie, l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) qu'une synergie entre l'université et le milieu médiatique devient réalité à Montréal. La programmation des activités de TREMPLIN s'appuie également sur une diversité d'alliés parmi lesquels on trouve l'Académie du Cinéma et de la Télévision, les RIDM, On Tourne Vert! Téléfilm Canada, et bien d'autres. Le projet compte annoncer de nouvelles ententes de partenariats dans les prochaines semaines.

C'est aussi par le concours d'une volonté rassembleuse de la Faculté de communication, de l'École des médias et des étudiantes et étudiants qui, par le biais de fonds institutionnels obligatoires instaurés en 2024, rendent possible la réalisation de TREMPLIN. Elles et ils sont les premiers à investir dans leur avenir et à adhérer à l'effort collectif de soutenir cette grande initiative.

Une initiative prometteuse

« En 2022, l'UQAM lançait le Pôle en cinéma pour donner accès à un environnement d'apprentissage renouvelé aux étudiantes et étudiants. Aujourd'hui, avec TREMPLIN, l'UQAM se donne les moyens de créer autrement, en s'associant à de grands donateurs et partenaires que je remercie chaleureusement. C'est une initiative prometteuse et novatrice pour se rapprocher du milieu de l'industrie de la création, production et distribution médiatiques qui inspirera et ouvrira la voie à de nouvelles idées et à une relève solide » souligne Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM.

« Grâce à TREMPLIN, nous rassemblons les forces vives de la formation, de la recherche et de la pratique afin de faire briller nos talents et nos expertises. L'unité de programme en création médias regroupe les baccalauréats en Cinéma, Télévision, Médias interactifs, et Stratégies de production culturelle et médiatique. Chaque année, elle accueille des cohortes talentueuses, qui réalisent des projets novateurs souvent primés, et forment les professionnel.les qui brillent aujourd'hui dans l'industrie québécoise. S'appuyant sur nos infrastructures de pointe, comme le Pôle en Cinéma, TREMPLIN trace les premières lignes d'une vision ambitieuse et partagée entre l'École des médias et ses partenaires », affirme Catalina Briceño, professeure et directrice de l'École des médias.

Un engagement sur cinq ans en deux volets

TREMPLIN est un projet structurant et multipartenarial créé à l'École des médias visant à rapprocher l'université de ses milieux de pratique.

Le premier volet du Fonds TREMPLIN permet une stabilité et une pérennité des activités de création et production des projets de fin d'études en cinéma et en télévision à l'École des médias. Ce financement protège l'intégrité financière des étudiantes et étudiants en leur donnant l'occasion de tourner des films, des documentaires et une variété d'émissions télévisuelles à des conditions quasi professionnelles.





Le deuxième volet s'inscrit dans une vision d'insertion professionnelle, en partenariat avec l'industrie du cinéma et de la télévision, pour accélérer l'entrée des personnes finissantes et diplômées sur le marché du travail et renforcer l'industrie de la production médiatique au Québec.

L'École des médias poursuit trois objectifs clés

TREMPLIN permet d'accélérer une transition inclusive entre la fin des études et le début d'une carrière dans l'industrie de la création, production et distribution médiatiques en visant trois objectifs :

Propulser la relève en création et production médiatiques.

Rapprocher et alimenter une synergie mutuellement bénéfique entre l'UQAM et les industries médiatiques.

Contribuer activement au leadership et à la renommée mondiale de la production culturelle et médiatique québécoise.

20 ans en 2025

En 2025, l'École des médias aura 20 ans et TREMPLIN s'ajoute à la mise en place des infrastructures de pointe du Pôle en Cinéma prouvant que l'École et ses alliés ont une vision tournée vers l'avenir.

L'UQAM, par le biais de l'École des médias, se distingue en tant que seule université francophone à offrir une formation universitaire combinant une solide base théorique à une pratique encadrée par des praticiennes et praticiens de renom du domaine de la création médiatique.

Plus encore, c'est le seul établissement d'enseignement francophone à offrir un baccalauréat qui couvre le champ des études et pratiques de production. Ainsi, chaque année, une trentaine de gestionnaires culturels et de personnes en production audiovisuelle reçoivent leurs diplômes et trouvent rapidement de l'emploi au sein des entreprises et organisations québécoises.

De nombreux festivals de cinéma et de télévision d'ici et à l'international remarquent la relève talentueuse et les personnes diplômées de l'École des médias, faisant la renommée de celle-ci : Zaynê Akyol, Geneviève Albert, France Beaudoin, Louis Bélanger, Sylvain Corbeil, Geneviève Dulude-Decelles, Anne Emond, Sarah Fortin, Eric K. Boulianne, Stéphane Lafleur, Patrice Laliberté, Philippe Lamarre, Jean-Christophe Lamontagne, Jean-Claude Lauzon, Simon Lavoie, Marie-Hélène Lebeau, Guy A. Lepage, Yves Pelletier, Léa Pool, Jacques Primeau, Denis Villeneuve et de nombreux autres.

Fondée en 2005, l'École des médias représente aujourd'hui une puissante force intellectuelle et créative. Elle rassemble un corps professoral composé de 34 professeures et professeurs et une cinquantaine de personnes chargées de cours.

